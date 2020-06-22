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2322 S. Canal St. Unit #401
Last updated June 15 2020 at 5:12 PM

2322 S. Canal St. Unit #401

2322 S Canal St · (773) 583-0800 ext. 11
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Location

2322 S Canal St, Chicago, IL 60616
Armour Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2322 S. Canal St. Unit #401 · Avail. Aug 1

$2,000

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2 Bed · 2 Bath · 1150 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
new construction
garage
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
new construction
2322 S. Canal St. Unit #401 Available 08/01/20 2 BED / 2 BATH RENTAL CONDO NEAR CHINATOWN WITH PARKING INCLUDED - BRIGHT CORNER CONDO UNIT FOR RENT IN NEWLY CONSTRUCTED MODERN BUILDING. MODERN STYLE KITCHEN, WOOD FLOORS, CENTRAL A/C, LARGE PRIVATE BALCONY, LARGE MASTER SUITE WITH ATTACHED WALK-IN CLOSET AND MASTER BEDROOM. SECOND BEDROOM HAS GOOD CLOSET SPACE AND SIZE. BEAUTIFUL CORNER ROOM WITH WALL TO CEILING WINDOWS PERFECT FOR AT HOME OFFICE. EXTRA DEEP HEATED GARAGE PARKING SPACE FOR ANY SIZE VEHICLE INCLUDED IN PRICE. NEAR CHINATOWN, JEWEL-OSCO, WALGREENS, RESTAURANTS, EXPRESSWAY ACCESS, WALKING DISTANCE TO ORANGE LINE TRAIN STATION, BUS TO DOWNTOWN LESS THAN 1/2 HR. PROFESSIONALLY MANAGED BUILDING. TENANT PAYS FOR HEATING GAS AND ELECTRIC. WATER AND PARKING INCLUDED IN THE RENT.

*TO SCHEDULE A SHOWING PLEASE CONTACT JOE 312-848-0800 / 24 HOUR NOTICE REQUIRED*

(RLNE3330443)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2322 S. Canal St. Unit #401 have any available units?
2322 S. Canal St. Unit #401 has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 2322 S. Canal St. Unit #401 have?
Some of 2322 S. Canal St. Unit #401's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2322 S. Canal St. Unit #401 currently offering any rent specials?
2322 S. Canal St. Unit #401 isn't currently offering any rent specials.
Is 2322 S. Canal St. Unit #401 pet-friendly?
Yes, 2322 S. Canal St. Unit #401 is pet friendly.
Does 2322 S. Canal St. Unit #401 offer parking?
Yes, 2322 S. Canal St. Unit #401 does offer parking.
Does 2322 S. Canal St. Unit #401 have units with washers and dryers?
No, 2322 S. Canal St. Unit #401 does not offer units with in unit laundry.
Does 2322 S. Canal St. Unit #401 have a pool?
No, 2322 S. Canal St. Unit #401 does not have a pool.
Does 2322 S. Canal St. Unit #401 have accessible units?
No, 2322 S. Canal St. Unit #401 does not have accessible units.
Does 2322 S. Canal St. Unit #401 have units with dishwashers?
No, 2322 S. Canal St. Unit #401 does not have units with dishwashers.
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