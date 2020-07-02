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Smyrna, GA
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2850 Parkwood Road SE
Last updated May 1 2020 at 10:54 AM

2850 Parkwood Road SE

2850 Parkwood Road · No Longer Available
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Location

2850 Parkwood Road, Smyrna, GA 30080

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2850 Parkwood Road SE have any available units?
2850 Parkwood Road SE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Smyrna, GA.
How much is rent in Smyrna, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Smyrna Rent Report.
What amenities does 2850 Parkwood Road SE have?
Some of 2850 Parkwood Road SE's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2850 Parkwood Road SE currently offering any rent specials?
2850 Parkwood Road SE is not currently offering any rent specials.
Is 2850 Parkwood Road SE pet-friendly?
No, 2850 Parkwood Road SE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Smyrna.
Does 2850 Parkwood Road SE offer parking?
No, 2850 Parkwood Road SE does not offer parking.
Does 2850 Parkwood Road SE have units with washers and dryers?
No, 2850 Parkwood Road SE does not offer units with in unit laundry.
Does 2850 Parkwood Road SE have a pool?
No, 2850 Parkwood Road SE does not have a pool.
Does 2850 Parkwood Road SE have accessible units?
No, 2850 Parkwood Road SE does not have accessible units.
Does 2850 Parkwood Road SE have units with dishwashers?
Yes, 2850 Parkwood Road SE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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