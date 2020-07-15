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5035 VICTORY RIDGE Lane
Last updated March 21 2020 at 4:57 PM

5035 VICTORY RIDGE Lane

5035 Victory Ridge Lane · No Longer Available
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Location

5035 Victory Ridge Lane, Roswell, GA 30075

Amenities

garage
recently renovated
stainless steel
bathtub
range
Unit Amenities
bathtub
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
For more information, contact Grace Yoon at (404) 514-1000. Visit http://www.crye-leike.com/atlantafmls/6685612 to view more pictures of this property. BEAUTIFUL 4 BEDROOMS AND 2.5 BATHES. HARDWOODS THROUGHOUT WHOLE HOUSE. LARGE KITCHEN WITH A GORGEOUS AND STONE COUNTERTOPS, GAS RANGE, STAINLESS STEEL APPLIANCES. PLENTY OF CABINET SPACE IN THE EXTRA LARGE KITCHEN. LARGE MASTER SUITE WITH TILED SHOWER AND SEPARATE SOAKING TUB. WONDERFUL UPGRADES THROUGHOUT THE HOME. THE BACK YARD IS AN ENORMOUS. GREAT SCHOOL DISTRICT. NO PETS ALLOWED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5035 VICTORY RIDGE Lane have any available units?
5035 VICTORY RIDGE Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Roswell, GA.
How much is rent in Roswell, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Roswell Rent Report.
What amenities does 5035 VICTORY RIDGE Lane have?
Some of 5035 VICTORY RIDGE Lane's amenities include garage, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5035 VICTORY RIDGE Lane currently offering any rent specials?
5035 VICTORY RIDGE Lane is not currently offering any rent specials.
Is 5035 VICTORY RIDGE Lane pet-friendly?
No, 5035 VICTORY RIDGE Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Roswell.
Does 5035 VICTORY RIDGE Lane offer parking?
Yes, 5035 VICTORY RIDGE Lane offers parking.
Does 5035 VICTORY RIDGE Lane have units with washers and dryers?
No, 5035 VICTORY RIDGE Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 5035 VICTORY RIDGE Lane have a pool?
No, 5035 VICTORY RIDGE Lane does not have a pool.
Does 5035 VICTORY RIDGE Lane have accessible units?
No, 5035 VICTORY RIDGE Lane does not have accessible units.
Does 5035 VICTORY RIDGE Lane have units with dishwashers?
No, 5035 VICTORY RIDGE Lane does not have units with dishwashers.
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