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1936 Lenox Road NE
Last updated January 9 2020 at 5:33 AM

1936 Lenox Road NE

1936 Lenox Road Northeast · No Longer Available
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Location

1936 Lenox Road Northeast, Atlanta, GA 30306
Morningside - Lenox Park

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
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pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1936 Lenox Road NE have any available units?
1936 Lenox Road NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 1936 Lenox Road NE have?
Some of 1936 Lenox Road NE's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1936 Lenox Road NE currently offering any rent specials?
1936 Lenox Road NE is not currently offering any rent specials.
Is 1936 Lenox Road NE pet-friendly?
Yes, 1936 Lenox Road NE is pet friendly.
Does 1936 Lenox Road NE offer parking?
Yes, 1936 Lenox Road NE offers parking.
Does 1936 Lenox Road NE have units with washers and dryers?
No, 1936 Lenox Road NE does not offer units with in unit laundry.
Does 1936 Lenox Road NE have a pool?
No, 1936 Lenox Road NE does not have a pool.
Does 1936 Lenox Road NE have accessible units?
No, 1936 Lenox Road NE does not have accessible units.
Does 1936 Lenox Road NE have units with dishwashers?
Yes, 1936 Lenox Road NE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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