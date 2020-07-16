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West Palm Beach, FL
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2800 N Flagler Drive
Last updated July 10 2020 at 7:22 PM

2800 N Flagler Drive

2800 North Flagler Drive · (954) 257-0298
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Location

2800 North Flagler Drive, West Palm Beach, FL 33407

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 713 · Avail. now

$1,200

Studio · 1 Bath · 647 sqft

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Amenities

granite counters
parking
recently renovated
stainless steel
microwave
internet access
Unit Amenities
granite counters
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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BEAUTIFUL STUDIO IN INTRACOASTAL BUILDING! RENOVATED WITH CERAMIC TILE FLOORING , NEUTRAL PAINT, CROWN MOLDINGS THROUGHOUT, GRANITE COUNTER TOPS, UPGRADED KITCHEN CABINETS AND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, CABLE, NEW HURRICANE PROOF SLIDING DOOR, PLENTY OF STORAGE SPACE! LA FONTANA FEATURES 24/7 FRONT DESK PERSONNEL. ALL SIZES ARE ESTIMATES. APARTMENT HAS ONE ASSIGNED PARKING SPACE. 1ST / LAST AND SECURITY. FOR OWNER'S APPROVAL: FULL CREDIT REPORT WITH MINIMUM CREDIT SCORE OF 650, BACKGROUND CHECK, 3 LAST PAYSTUBS, COPY OF ID, FOR ALL APPLICANTS OVER 18. TENANT MUST HAVE PERSONAL BELONGS AND LIABILITY INSURANCE POLICY. NO PETS. NO SMOKING.TENANT PAYS ELECTRIC AND INTERNET.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2800 N Flagler Drive have any available units?
2800 N Flagler Drive has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in West Palm Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly West Palm Beach Rent Report.
What amenities does 2800 N Flagler Drive have?
Some of 2800 N Flagler Drive's amenities include granite counters, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2800 N Flagler Drive currently offering any rent specials?
2800 N Flagler Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2800 N Flagler Drive pet-friendly?
No, 2800 N Flagler Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Palm Beach.
Does 2800 N Flagler Drive offer parking?
Yes, 2800 N Flagler Drive offers parking.
Does 2800 N Flagler Drive have units with washers and dryers?
No, 2800 N Flagler Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2800 N Flagler Drive have a pool?
No, 2800 N Flagler Drive does not have a pool.
Does 2800 N Flagler Drive have accessible units?
No, 2800 N Flagler Drive does not have accessible units.
Does 2800 N Flagler Drive have units with dishwashers?
No, 2800 N Flagler Drive does not have units with dishwashers.
Interested in 2800 N Flagler Drive?
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