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St. Petersburg, FL
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3630 N 56th Ave
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3630 N 56th Ave

3630 56th Street North · No Longer Available
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Location

3630 56th Street North, St. Petersburg, FL 33710
Disston Heights

Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
playground
pool
bbq/grill
tennis court
BEAUTIFUL RENOVATED LAKEVIEW, 1 BEDROOM 1 BATHROOM, TILE THROUGHOUT, NEWER STAINLESS STEEL APPLIANCES AND KITCHEN CABINETS, EQUIPPED WITH WASHER, DRYER, DISHWASHER, NOW GATED COMMUNITY, CONDO OFFERS SWIMMING POOL, TENNIS COURT, GYM, BARBECUE AREAS, NICE LAKE IN THE MIDDLE OF THE COMMUNITY, PLAYGROUND, AND MORE. WALKING DISTANCE FROM SHERIDAN SHOPPING PLAZA, LA FITNESS, BANKS, RESTAURANTS, CASINOS AND MORE. . . OWNER REQUIRE 600 AND UP CREDIT SCORE. RAPID APPROVAL. FIRST MONTH, LAST MONTH, AND SECURITY DEPOSIT TO MOVE IN. UNIT IS PROFESSIONALLY MANAGED BY A PROPERTY MANAGEMENT OFFICE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3630 N 56th Ave have any available units?
3630 N 56th Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Petersburg, FL.
How much is rent in St. Petersburg, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Petersburg Rent Report.
What amenities does 3630 N 56th Ave have?
Some of 3630 N 56th Ave's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3630 N 56th Ave currently offering any rent specials?
3630 N 56th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 3630 N 56th Ave pet-friendly?
No, 3630 N 56th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Petersburg.
Does 3630 N 56th Ave offer parking?
No, 3630 N 56th Ave does not offer parking.
Does 3630 N 56th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 3630 N 56th Ave offers units with in unit laundry.
Does 3630 N 56th Ave have a pool?
Yes, 3630 N 56th Ave has a pool.
Does 3630 N 56th Ave have accessible units?
No, 3630 N 56th Ave does not have accessible units.
Does 3630 N 56th Ave have units with dishwashers?
Yes, 3630 N 56th Ave has units with dishwashers.
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