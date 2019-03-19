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Southchase, FL
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149 Glowing Peace Ln
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

149 Glowing Peace Ln

149 Glowing Peace Lane · No Longer Available
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Location

149 Glowing Peace Lane, Southchase, FL 32824
Rosewood

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Pets: OK&#8194;(Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE: December 18, 2018

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1,250.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $1,350.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE, OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $1,350.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY.***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 149 Glowing Peace Ln have any available units?
149 Glowing Peace Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Southchase, FL.
Is 149 Glowing Peace Ln currently offering any rent specials?
149 Glowing Peace Ln isn't currently offering any rent specials.
Is 149 Glowing Peace Ln pet-friendly?
Yes, 149 Glowing Peace Ln is pet friendly.
Does 149 Glowing Peace Ln offer parking?
No, 149 Glowing Peace Ln does not offer parking.
Does 149 Glowing Peace Ln have units with washers and dryers?
No, 149 Glowing Peace Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 149 Glowing Peace Ln have a pool?
No, 149 Glowing Peace Ln does not have a pool.
Does 149 Glowing Peace Ln have accessible units?
No, 149 Glowing Peace Ln does not have accessible units.
Does 149 Glowing Peace Ln have units with dishwashers?
No, 149 Glowing Peace Ln does not have units with dishwashers.
Does 149 Glowing Peace Ln have units with air conditioning?
No, 149 Glowing Peace Ln does not have units with air conditioning.
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