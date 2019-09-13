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Pompano Beach, FL
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1395 S Ocean Blvd
Last updated June 15 2020 at 2:08 AM

1395 S Ocean Blvd

1395 South Ocean Boulevard · (888) 534-1116
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Location

1395 South Ocean Boulevard, Pompano Beach, FL 33062
Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3B · Avail. now

$3,000

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
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stainless steel
Property Amenities
elevator
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1395 S Ocean Blvd have any available units?
1395 S Ocean Blvd has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 1395 S Ocean Blvd have?
Some of 1395 S Ocean Blvd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1395 S Ocean Blvd currently offering any rent specials?
1395 S Ocean Blvd isn't currently offering any rent specials.
Is 1395 S Ocean Blvd pet-friendly?
No, 1395 S Ocean Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 1395 S Ocean Blvd offer parking?
Yes, 1395 S Ocean Blvd does offer parking.
Does 1395 S Ocean Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 1395 S Ocean Blvd offers units with in unit laundry.
Does 1395 S Ocean Blvd have a pool?
Yes, 1395 S Ocean Blvd has a pool.
Does 1395 S Ocean Blvd have accessible units?
No, 1395 S Ocean Blvd does not have accessible units.
Does 1395 S Ocean Blvd have units with dishwashers?
Yes, 1395 S Ocean Blvd has units with dishwashers.
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