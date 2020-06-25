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2138 CHIANTI PLACE
Last updated June 12 2020 at 6:57 PM

2138 CHIANTI PLACE

2138 Chianti Place · No Longer Available
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Location

2138 Chianti Place, Palm Harbor, FL 34683

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
gym
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
playground
pool
garage
tennis court
ONE OF A KIND 1ST FLOOR CONDO OFFERING 3 BEDROOMS/2 BATH AND 1 CAR GARAGE ALL ON FIRST LEVEL. TILE FLOORING THROUGHOUT, CROWN MOLDING, HIGH CEILINGS, WALK IN CLOSETS ARE JUST A FEW OF THE AMAZING FEATURES. MASTER BEDROOM WITH VIEWS OF THE TRANQUIL POND AND AN ENSUTIE WITH A WALK-IN SHOWER! THE SECOND BEDROOM HAS ACCESS TO THE OVER-SIZED SCREENED PATIO THAT ALLOWS FOR PLENTY OF SEATING AND ENJOYMENT AS YOU RELAX AND SIP ON YOUR MORNING COFFEE. A THIRD BEDROOM WTIH VIEWS OF THE POND AND A LARGE WALK IN CLOSET. THE SECOND SCREENED PATIO IS JUST OFF THE MASTER BEDROOM. KITCHEN HAS INSIDE WASHER AND DRYER, BREAKFAST BAR AND CLOSET PANTRY. THE OPEN LIVING ROOM/ DINING ROOM CONCEPT HAS PLENTY OF NATURAL LIGHT AND VIEWS OF THE POND. LETS NOT FORGET THE OVER-SIZED 1 CAR GARAGE AND ALL THE AMENITIES THAT TUSCANY AT INNISBROOK HAS TO OFFER, 2 POOLS, TENNIS, CLUBHOUSE, FITNESS CENTER, PLAYGROUND AND MUCH MORE AND ALL INSIDE THE GATED COMMUNITY OF TUSCANY AT INNISBROOK.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2138 CHIANTI PLACE have any available units?
2138 CHIANTI PLACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palm Harbor, FL.
How much is rent in Palm Harbor, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Palm Harbor Rent Report.
What amenities does 2138 CHIANTI PLACE have?
Some of 2138 CHIANTI PLACE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2138 CHIANTI PLACE currently offering any rent specials?
2138 CHIANTI PLACE is not currently offering any rent specials.
Is 2138 CHIANTI PLACE pet-friendly?
No, 2138 CHIANTI PLACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Harbor.
Does 2138 CHIANTI PLACE offer parking?
Yes, 2138 CHIANTI PLACE offers parking.
Does 2138 CHIANTI PLACE have units with washers and dryers?
Yes, 2138 CHIANTI PLACE offers units with in unit laundry.
Does 2138 CHIANTI PLACE have a pool?
Yes, 2138 CHIANTI PLACE has a pool.
Does 2138 CHIANTI PLACE have accessible units?
No, 2138 CHIANTI PLACE does not have accessible units.
Does 2138 CHIANTI PLACE have units with dishwashers?
Yes, 2138 CHIANTI PLACE has units with dishwashers.
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