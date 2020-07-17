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Oakland Park, FL
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3425 Northwest 44th Street #104 - 1
Last updated July 14 2020 at 12:58 AM

3425 Northwest 44th Street #104 - 1

3425 Northwest 44th Street · (954) 636-7993
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Location

3425 Northwest 44th Street, Oakland Park, FL 33309
Three Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,450

2 Bed · 2 Bath · 1020 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
on-site laundry
pool
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CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 have any available units?
3425 Northwest 44th Street #104 - 1 has a unit available for $1,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 have?
Some of 3425 Northwest 44th Street #104 - 1's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 currently offering any rent specials?
3425 Northwest 44th Street #104 - 1 is not currently offering any rent specials.
Is 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 pet-friendly?
No, 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakland Park.
Does 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 offer parking?
No, 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 does not offer parking.
Does 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 have units with washers and dryers?
No, 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 does not offer units with in unit laundry.
Does 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 have a pool?
Yes, 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 has a pool.
Does 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 have accessible units?
No, 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 does not have accessible units.
Does 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 have units with dishwashers?
Yes, 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 has units with dishwashers.
Does 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 have units with air conditioning?
Yes, 3425 Northwest 44th Street #104 - 1 has units with air conditioning.
Interested in 3425 Northwest 44th Street #104 - 1?
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