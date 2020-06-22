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Oakland Park, FL
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2880 N Oakland Forest Dr # 208
Last updated June 15 2020 at 8:03 AM

2880 N Oakland Forest Dr # 208

2880 North Oakland Forest Drive · (954) 636-7993
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Location

2880 North Oakland Forest Drive, Oakland Park, FL 33309
Oakland Forest

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$1,300

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 804 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
pool
tennis court
CHARMING 1 BEDROOM, 1 BATH CONDO ON 2ND FLOOR WASHER/DRYER IN UNIT, SCREENED BALCONY AND TILE FLOORS THROUGHOUT. GREAT COMMUNITY WITH GYM, TENNIS, CLUB HOUSE, AND 3 POOLS. CLOSE TO I-95, DOWNTOWN FT LAUDERDALE AND THE BEACH. ONE PET ALLOWED UNDER 50 LBS - $250 NON-REFUNDABLE FEE APPLIES. MUST HAVE OVER 620 CREDIT SCORE AND INCOME OF 3 TIMES THE AMOUNT OF RENT PER MONTH FOR ASSOCIATION APPROVAL. FIRST MONTH RENT PLUS SECURITY DEPOSIT EQUAL TO TWO MONTHS OF RENT REQUIRED TO MOVE IN (COULD BE NEGOTIABLE WITH GOOD CREDIT OVER 650).

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2880 N Oakland Forest Dr # 208 have any available units?
2880 N Oakland Forest Dr # 208 has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2880 N Oakland Forest Dr # 208 have?
Some of 2880 N Oakland Forest Dr # 208's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2880 N Oakland Forest Dr # 208 currently offering any rent specials?
2880 N Oakland Forest Dr # 208 isn't currently offering any rent specials.
Is 2880 N Oakland Forest Dr # 208 pet-friendly?
Yes, 2880 N Oakland Forest Dr # 208 is pet friendly.
Does 2880 N Oakland Forest Dr # 208 offer parking?
Yes, 2880 N Oakland Forest Dr # 208 does offer parking.
Does 2880 N Oakland Forest Dr # 208 have units with washers and dryers?
Yes, 2880 N Oakland Forest Dr # 208 offers units with in unit laundry.
Does 2880 N Oakland Forest Dr # 208 have a pool?
Yes, 2880 N Oakland Forest Dr # 208 has a pool.
Does 2880 N Oakland Forest Dr # 208 have accessible units?
No, 2880 N Oakland Forest Dr # 208 does not have accessible units.
Does 2880 N Oakland Forest Dr # 208 have units with dishwashers?
Yes, 2880 N Oakland Forest Dr # 208 has units with dishwashers.
Does 2880 N Oakland Forest Dr # 208 have units with air conditioning?
Yes, 2880 N Oakland Forest Dr # 208 has units with air conditioning.
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