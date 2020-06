Amenities

16118 Northeast 21st Avenue Apt #6, North Miami Beach, FL 33162 - 1 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 06/04/2020. No pets allowed. 16118 NE 21st Ave # 6 NORTH MIAMI BEACH, FL 33162. MOVING COST: $3300, FIRST, LAST AND SECURITY. APPLICATION FEE $125. ASSOCIATION TAKES 2 WEEKS FOR APPROVAL. COZY 1 BEDROOM APARTMENT IN THE HEART OF NORTH MIAMI BEACH!! THIS SPECTACULAR UNIT FEATURES AN INCREDIBLY LARGE BEDROOM, BRIGHT AND AIRY BATHROOM WITH THE SINK/VANITY SEPARATE FROM THE SHOWER, AMPLE CLOSET SPACE, A SPACIOUS LIVING ROOM AND KITCHEN. THIS UNIT IS CONVENIENTLY LOCATED IN NORTH MIAMI BEACH ONLY MINUTES AWAY FROM THE BEACH, SHOPPING PLAZAS, RESTAURANTS, & AVENTURA MALL. WILL GO QUICK DO NOT MISS OUT! 16118 NE 21st Ave # 6 North Miami Beach, FL 33162. COSTO MÓVIL: $ 3300, PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. TARIFA DE SOLICITUD $ 125. LA ASOCIACIÓN TOMA 2 SEMANAS PARA SU APROBACIÓN. ACOGEDOR APARTAMENTO DE 1 DORMITORIO EN EL CORAZÓN DE NORTH MIAMI BEACH !! ESTA ESPECTACULAR UNIDAD OFRECE UN DORMITORIO INCREÍBLEMENTE GRANDE, BAÑO BRILLANTE Y AIREADO CON EL FREGADERO / VANIDAD SEPARADO DE LA DUCHA, AMPLIO CLOSET, UNA AMPLIA SALA Y COCINA. ESTA UNIDAD SE ENCUENTRA CONVENIENTEMENTE EN EL NORTE DE MIAMI BEACH A SOLO MINUTOS DE LA PLAYA, DE LAS PLAZAS DE COMPRAS, DE LOS RESTAURANTES Y DE AVENTURA MALL. IRÁ RÁPIDO ¡NO TE PIERDAS! [ Published 19-Jun-20 / ID 3573806 ]