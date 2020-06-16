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16118 Northeast 21st Avenue
Last updated June 19 2020 at 2:47 PM

16118 Northeast 21st Avenue

16118 Northeast 21st Avenue · (305) 731-1242
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Location

16118 Northeast 21st Avenue, North Miami Beach, FL 33162
Allen Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

1 Bedroom

Unit 6 · Avail. now

$1,100

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1 Bed · 1 Bath · 633 sqft

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Amenities

Unit Amenities
Property Amenities
16118 Northeast 21st Avenue Apt #6, North Miami Beach, FL 33162 - 1 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 06/04/2020. No pets allowed. 16118 NE 21st Ave # 6 NORTH MIAMI BEACH, FL 33162. MOVING COST: $3300, FIRST, LAST AND SECURITY. APPLICATION FEE $125. ASSOCIATION TAKES 2 WEEKS FOR APPROVAL. COZY 1 BEDROOM APARTMENT IN THE HEART OF NORTH MIAMI BEACH!! THIS SPECTACULAR UNIT FEATURES AN INCREDIBLY LARGE BEDROOM, BRIGHT AND AIRY BATHROOM WITH THE SINK/VANITY SEPARATE FROM THE SHOWER, AMPLE CLOSET SPACE, A SPACIOUS LIVING ROOM AND KITCHEN. THIS UNIT IS CONVENIENTLY LOCATED IN NORTH MIAMI BEACH ONLY MINUTES AWAY FROM THE BEACH, SHOPPING PLAZAS, RESTAURANTS, & AVENTURA MALL. WILL GO QUICK DO NOT MISS OUT! 16118 NE 21st Ave # 6 North Miami Beach, FL 33162. COSTO MÓVIL: $ 3300, PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. TARIFA DE SOLICITUD $ 125. LA ASOCIACIÓN TOMA 2 SEMANAS PARA SU APROBACIÓN. ACOGEDOR APARTAMENTO DE 1 DORMITORIO EN EL CORAZÓN DE NORTH MIAMI BEACH !! ESTA ESPECTACULAR UNIDAD OFRECE UN DORMITORIO INCREÍBLEMENTE GRANDE, BAÑO BRILLANTE Y AIREADO CON EL FREGADERO / VANIDAD SEPARADO DE LA DUCHA, AMPLIO CLOSET, UNA AMPLIA SALA Y COCINA. ESTA UNIDAD SE ENCUENTRA CONVENIENTEMENTE EN EL NORTE DE MIAMI BEACH A SOLO MINUTOS DE LA PLAYA, DE LAS PLAZAS DE COMPRAS, DE LOS RESTAURANTES Y DE AVENTURA MALL. IRÁ RÁPIDO ¡NO TE PIERDAS! [ Published 19-Jun-20 / ID 3573806 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16118 Northeast 21st Avenue have any available units?
16118 Northeast 21st Avenue has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 16118 Northeast 21st Avenue currently offering any rent specials?
16118 Northeast 21st Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 16118 Northeast 21st Avenue pet-friendly?
No, 16118 Northeast 21st Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in North Miami Beach.
Does 16118 Northeast 21st Avenue offer parking?
No, 16118 Northeast 21st Avenue does not offer parking.
Does 16118 Northeast 21st Avenue have units with washers and dryers?
No, 16118 Northeast 21st Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 16118 Northeast 21st Avenue have a pool?
No, 16118 Northeast 21st Avenue does not have a pool.
Does 16118 Northeast 21st Avenue have accessible units?
No, 16118 Northeast 21st Avenue does not have accessible units.
Does 16118 Northeast 21st Avenue have units with dishwashers?
No, 16118 Northeast 21st Avenue does not have units with dishwashers.
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No, 16118 Northeast 21st Avenue does not have units with air conditioning.
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