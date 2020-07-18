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2601 Southwest 83rd Avenue
Last updated July 18 2020 at 5:52 AM

2601 Southwest 83rd Avenue

2601 Southwest 83rd Avenue · (305) 731-1242
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Location

2601 Southwest 83rd Avenue, Miramar, FL 33025

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 104 · Avail. Sep 1

$1,670

2 Bed · 2.5 Bath · 1056 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
cats allowed
601 Southwest 83rd Avenue Apt #104, Miramar, FL 33025 - 2 BR 2.5 BA Townhouse. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 09/01/2020. Pets: Small dogs allowed. 2601 SW 83rd Ave # 104 MIRAMAR, FL 3302 MOVING COST: $5010. FIRST, LAST AND SECURITY AND, PROOF OF INCOME. STUNNING LAKEVIEW 2 BEDROOM 2.5 BATHROOM, LOCATED IN THE DESIRABLE TUSCANY COMMUNITY, TILE THROUGHOUT, GRANITE COUNTER TOP, AMPLE LIVING ROOM, STORAGE SPACE, GATED COMMUNITY, UNIT IS EQUIPPED WITH WASHER, DRYER, DISHWASHER, AND MORE, 650 AND UP CREDIT SCORE IS REQUIRED BY THE OWNER, WATER NOT INCLUDED IT. WATER DEPOSIT OF $200.00 IS REQUIRED BY LANDLROD ON THE MOVE IN DAY. TENANT OCCUPIED UNTIL AUGUST 25, 2020. SHOW BY APPOINTMENT ONLY. 2601 SW 83rd Ave # 104 MIRAMAR, FL 3302 COSTE MÓVIL: $ 5010. PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO Y, PRUEBA DE INGRESOS. IMPRESIONANTE LAKEVIEW 2 DORMITORIOS 2.5 BAÑO, UBICADO EN LA DESEABLE COMUNIDAD DE TOSCANA, AZULEJO EN TODO, MOSTRADOR DE GRANITO, AMPLIO SALÓN, ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, COMUNIDAD CERRADA, LA UNIDAD ESTÁ EQUIPADA CON LAVADORA, SECADORA, LAVAVAJILLAS Y MÁS. REQUERIDO POR EL PROPIETARIO, EL AGUA NO LO INCLUYE. EL DEPÓSITO DE AGUA DE $ 200.00 SE REQUIERE POR EL TERRENO EN LA MUDANZA DÍA. INQUILINO OCUPADO HASTA EL 25 DE AGOSTO DE 2020. SOLO PRESENTE UNA CITA. [ Published 18-Jul-20 / ID 3613360 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2601 Southwest 83rd Avenue have any available units?
2601 Southwest 83rd Avenue has a unit available for $1,670 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2601 Southwest 83rd Avenue have?
Some of 2601 Southwest 83rd Avenue's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2601 Southwest 83rd Avenue currently offering any rent specials?
2601 Southwest 83rd Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2601 Southwest 83rd Avenue pet-friendly?
Yes, 2601 Southwest 83rd Avenue is pet friendly.
Does 2601 Southwest 83rd Avenue offer parking?
No, 2601 Southwest 83rd Avenue does not offer parking.
Does 2601 Southwest 83rd Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 2601 Southwest 83rd Avenue offers units with in unit laundry.
Does 2601 Southwest 83rd Avenue have a pool?
No, 2601 Southwest 83rd Avenue does not have a pool.
Does 2601 Southwest 83rd Avenue have accessible units?
No, 2601 Southwest 83rd Avenue does not have accessible units.
Does 2601 Southwest 83rd Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2601 Southwest 83rd Avenue has units with dishwashers.
Does 2601 Southwest 83rd Avenue have units with air conditioning?
No, 2601 Southwest 83rd Avenue does not have units with air conditioning.
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