2601 Southwest 83rd Avenue

601 Southwest 83rd Avenue Apt #104, Miramar, FL 33025 - 2 BR 2.5 BA Townhouse. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 09/01/2020. Pets: Small dogs allowed. 2601 SW 83rd Ave # 104 MIRAMAR, FL 3302 MOVING COST: $5010. FIRST, LAST AND SECURITY AND, PROOF OF INCOME. STUNNING LAKEVIEW 2 BEDROOM 2.5 BATHROOM, LOCATED IN THE DESIRABLE TUSCANY COMMUNITY, TILE THROUGHOUT, GRANITE COUNTER TOP, AMPLE LIVING ROOM, STORAGE SPACE, GATED COMMUNITY, UNIT IS EQUIPPED WITH WASHER, DRYER, DISHWASHER, AND MORE, 650 AND UP CREDIT SCORE IS REQUIRED BY THE OWNER, WATER NOT INCLUDED IT. WATER DEPOSIT OF $200.00 IS REQUIRED BY LANDLROD ON THE MOVE IN DAY. TENANT OCCUPIED UNTIL AUGUST 25, 2020. SHOW BY APPOINTMENT ONLY. 2601 SW 83rd Ave # 104 MIRAMAR, FL 3302 COSTE MÓVIL: $ 5010. PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO Y, PRUEBA DE INGRESOS. IMPRESIONANTE LAKEVIEW 2 DORMITORIOS 2.5 BAÑO, UBICADO EN LA DESEABLE COMUNIDAD DE TOSCANA, AZULEJO EN TODO, MOSTRADOR DE GRANITO, AMPLIO SALÓN, ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, COMUNIDAD CERRADA, LA UNIDAD ESTÁ EQUIPADA CON LAVADORA, SECADORA, LAVAVAJILLAS Y MÁS. REQUERIDO POR EL PROPIETARIO, EL AGUA NO LO INCLUYE. EL DEPÓSITO DE AGUA DE $ 200.00 SE REQUIERE POR EL TERRENO EN LA MUDANZA DÍA. INQUILINO OCUPADO HASTA EL 25 DE AGOSTO DE 2020. SOLO PRESENTE UNA CITA. [ Published 18-Jul-20 / ID 3613360 ]