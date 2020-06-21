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Miramar, FL
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17453 SW 47th Ct
Last updated June 17 2020 at 5:30 AM

17453 SW 47th Ct

17453 Southwest 47th Court · No Longer Available
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Location

17453 Southwest 47th Court, Miramar, FL 33029

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
basketball court
clubhouse
gym
playground
pool
tennis court
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Broker Confidential: 1ST,LAST&SECURITY DEPOSIT,ID,CREDIT REPORT,POLICEBACKROUND,2MOST RECENT PAYST,LASTYEAR TAX RET/1099.1STM DEP CASHIERCHECK. NO APPROVAL.AVAILABL 6/17

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17453 SW 47th Ct have any available units?
17453 SW 47th Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Miramar, FL.
What amenities does 17453 SW 47th Ct have?
Some of 17453 SW 47th Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17453 SW 47th Ct currently offering any rent specials?
17453 SW 47th Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 17453 SW 47th Ct pet-friendly?
Yes, 17453 SW 47th Ct is pet friendly.
Does 17453 SW 47th Ct offer parking?
No, 17453 SW 47th Ct does not offer parking.
Does 17453 SW 47th Ct have units with washers and dryers?
Yes, 17453 SW 47th Ct offers units with in unit laundry.
Does 17453 SW 47th Ct have a pool?
Yes, 17453 SW 47th Ct has a pool.
Does 17453 SW 47th Ct have accessible units?
No, 17453 SW 47th Ct does not have accessible units.
Does 17453 SW 47th Ct have units with dishwashers?
Yes, 17453 SW 47th Ct has units with dishwashers.
Does 17453 SW 47th Ct have units with air conditioning?
Yes, 17453 SW 47th Ct has units with air conditioning.
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