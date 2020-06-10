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Miramar, FL
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13847 SW 52ND ST
Last updated July 16 2020 at 11:40 PM

13847 SW 52ND ST

13847 SW 52nd Street · No Longer Available
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Location

13847 SW 52nd Street, Miramar, FL 33027

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13847 SW 52ND ST have any available units?
13847 SW 52ND ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Miramar, FL.
What amenities does 13847 SW 52ND ST have?
Some of 13847 SW 52ND ST's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13847 SW 52ND ST currently offering any rent specials?
13847 SW 52ND ST is not currently offering any rent specials.
Is 13847 SW 52ND ST pet-friendly?
No, 13847 SW 52ND ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miramar.
Does 13847 SW 52ND ST offer parking?
Yes, 13847 SW 52ND ST offers parking.
Does 13847 SW 52ND ST have units with washers and dryers?
Yes, 13847 SW 52ND ST offers units with in unit laundry.
Does 13847 SW 52ND ST have a pool?
Yes, 13847 SW 52ND ST has a pool.
Does 13847 SW 52ND ST have accessible units?
No, 13847 SW 52ND ST does not have accessible units.
Does 13847 SW 52ND ST have units with dishwashers?
Yes, 13847 SW 52ND ST has units with dishwashers.
Does 13847 SW 52ND ST have units with air conditioning?
No, 13847 SW 52ND ST does not have units with air conditioning.
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