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Kendall, FL
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13718 SW 90th Ave
Last updated June 5 2020 at 4:24 AM

13718 SW 90th Ave

13718 Southwest 90th Avenue · (305) 495-8138
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Location

13718 Southwest 90th Avenue, Kendall, FL 33176
Kendall

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$1,700

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13718 SW 90th Ave have any available units?
13718 SW 90th Ave has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 13718 SW 90th Ave have?
Some of 13718 SW 90th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13718 SW 90th Ave currently offering any rent specials?
13718 SW 90th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 13718 SW 90th Ave pet-friendly?
No, 13718 SW 90th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kendall.
Does 13718 SW 90th Ave offer parking?
Yes, 13718 SW 90th Ave does offer parking.
Does 13718 SW 90th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 13718 SW 90th Ave offers units with in unit laundry.
Does 13718 SW 90th Ave have a pool?
Yes, 13718 SW 90th Ave has a pool.
Does 13718 SW 90th Ave have accessible units?
No, 13718 SW 90th Ave does not have accessible units.
Does 13718 SW 90th Ave have units with dishwashers?
Yes, 13718 SW 90th Ave has units with dishwashers.
Does 13718 SW 90th Ave have units with air conditioning?
No, 13718 SW 90th Ave does not have units with air conditioning.
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