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Hallandale Beach, FL
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701 Three Islands Blvd
Last updated June 13 2020 at 5:37 AM

701 Three Islands Blvd

701 Three Islands Boulevard · No Longer Available
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Location

701 Three Islands Boulevard, Hallandale Beach, FL 33009
Three Islands

Amenities

patio / balcony
dishwasher
walk in closets
gym
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
pool
tennis court
BEAUTIFUL RENTAL IN "DE SOTO PARK" AT DESIRABLE THREE ISLANDS IN HALLANDALE BEACH, NEAR BUSINESSES, RESTAURANTS AND ONLY 5 MINUTES TO THE BEACH! THIS COMMUNITY HAS A SWIMMING POOL ON THE INTRACOASTAL, TENNIS COURTS, GYM AND MORE! FIRST FLOOR UNIT WITH A NICE KITCHEN, TILE AND LAMINATE FLOORING AND A COMPLETE BATHROOM WITH TUB. AMPLE WALK-IN CLOSET. LARGE SCREENED IN BALCONY WITH SLIDING DOOR FROM THE MASTER BEDROOM. NO SMOKING, NO PETS. THIS IS YOUR PERFECT RENTAL! *** This Apartment is been rented UNFURNISHED. Pictures with furniture are for reference only***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 701 Three Islands Blvd have any available units?
701 Three Islands Blvd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Hallandale Beach, FL.
What amenities does 701 Three Islands Blvd have?
Some of 701 Three Islands Blvd's amenities include patio / balcony, dishwasher, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 701 Three Islands Blvd currently offering any rent specials?
701 Three Islands Blvd isn't currently offering any rent specials.
Is 701 Three Islands Blvd pet-friendly?
No, 701 Three Islands Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hallandale Beach.
Does 701 Three Islands Blvd offer parking?
No, 701 Three Islands Blvd does not offer parking.
Does 701 Three Islands Blvd have units with washers and dryers?
No, 701 Three Islands Blvd does not offer units with in unit laundry.
Does 701 Three Islands Blvd have a pool?
Yes, 701 Three Islands Blvd has a pool.
Does 701 Three Islands Blvd have accessible units?
No, 701 Three Islands Blvd does not have accessible units.
Does 701 Three Islands Blvd have units with dishwashers?
Yes, 701 Three Islands Blvd has units with dishwashers.
Does 701 Three Islands Blvd have units with air conditioning?
No, 701 Three Islands Blvd does not have units with air conditioning.
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