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Hallandale Beach, FL
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2030 S Ocean Dr
Last updated June 12 2020 at 1:05 AM

2030 S Ocean Dr

2030 South Ocean Drive · (305) 305-1375
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Location

2030 South Ocean Drive, Hallandale Beach, FL 33009
Oceanside

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1826 · Avail. now

$2,550

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
air conditioning
furnished
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2030 S Ocean Dr have any available units?
2030 S Ocean Dr has a unit available for $2,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2030 S Ocean Dr have?
Some of 2030 S Ocean Dr's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2030 S Ocean Dr currently offering any rent specials?
2030 S Ocean Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 2030 S Ocean Dr pet-friendly?
No, 2030 S Ocean Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hallandale Beach.
Does 2030 S Ocean Dr offer parking?
Yes, 2030 S Ocean Dr does offer parking.
Does 2030 S Ocean Dr have units with washers and dryers?
No, 2030 S Ocean Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 2030 S Ocean Dr have a pool?
Yes, 2030 S Ocean Dr has a pool.
Does 2030 S Ocean Dr have accessible units?
No, 2030 S Ocean Dr does not have accessible units.
Does 2030 S Ocean Dr have units with dishwashers?
No, 2030 S Ocean Dr does not have units with dishwashers.
Does 2030 S Ocean Dr have units with air conditioning?
Yes, 2030 S Ocean Dr has units with air conditioning.
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