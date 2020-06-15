All apartments in Fort Lauderdale
Find more places like 715 BAYSHORE DR.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fort Lauderdale, FL
/
715 BAYSHORE DR
Last updated June 7 2020 at 12:48 AM

715 BAYSHORE DR

715 Bayshore Drive · (954) 600-0542
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Fort Lauderdale
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all

Location

715 Bayshore Drive, Fort Lauderdale, FL 33304
Central Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 405 · Avail. now

$3,800

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1838 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
elevator
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
internet access
sauna
VERY SPACIOUS BRIGHT FURNISHED 3 BEDROOM 3 FULL BATHROOMS IN THIS ULTRA SOPHISTICATED "BOUTIQUE STYLE" BUILDING. CITY AND (SLIGHT) INTRACOASTAL VIEWS. NINE FOOT CEILINGS, FLOOR TO CEILING IMPACT WINDOWS AND IMPACT DOORS. GOURMET KITCHEN WITH PASS THROUGH, STAINLESS APPLIANCES AND GRANITE COUNTERS, DUAL OVENS. BALCONY IS 53' X 9' WITH PERGOLA. CABLE AND WI-FI INCLUDED. 24 HOUE DOOR PERSON TO GREET YOUR GUESTS, STATE OF THE ART GYM, SAUNA AND HEATED POOL ADJACENT TO INTRACOASTAL. 2 PARKING SPACE IN GARAGE. MOMENTS FROM FORT LAUDERDALE BEACH< RESTAURANTS, SHOPS & NIGHTLIFE. NO PETS! >>>SPECIAL NOTE: LA RIVE REQUIRES REALTORS AND THEIR CUSTOMERS TO WEAR A FACIAL COVERINGS WHILE IN THIS BUILDING<<<<

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 715 BAYSHORE DR have any available units?
715 BAYSHORE DR has a unit available for $3,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 715 BAYSHORE DR have?
Some of 715 BAYSHORE DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 715 BAYSHORE DR currently offering any rent specials?
715 BAYSHORE DR isn't currently offering any rent specials.
Is 715 BAYSHORE DR pet-friendly?
No, 715 BAYSHORE DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 715 BAYSHORE DR offer parking?
Yes, 715 BAYSHORE DR does offer parking.
Does 715 BAYSHORE DR have units with washers and dryers?
Yes, 715 BAYSHORE DR offers units with in unit laundry.
Does 715 BAYSHORE DR have a pool?
Yes, 715 BAYSHORE DR has a pool.
Does 715 BAYSHORE DR have accessible units?
No, 715 BAYSHORE DR does not have accessible units.
Does 715 BAYSHORE DR have units with dishwashers?
Yes, 715 BAYSHORE DR has units with dishwashers.
Have a question for 715 BAYSHORE DR?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Serramar
6701 W Oakland Park Blvd
Fort Lauderdale, FL 33313
The Queue
817 SE 2nd St
Fort Lauderdale, FL 33316
AMLI Flagler Village
440 NE 4th Ave
Fort Lauderdale, FL 33301
Icon Las Olas
500 E Las Olas Blvd
Fort Lauderdale, FL 33301
Eon Flagler Village
421 NE 6th St
Fort Lauderdale, FL 33304
Pacific Point Apartments
3700 Pacific Point Place
Fort Lauderdale, FL 33309
Solmar on Sixth
408 NE 6th St
Fort Lauderdale, FL 33301
Exchange Lofts
115 NE 3rd Ave
Fort Lauderdale, FL 33301

Similar Pages

Fort Lauderdale 1 BedroomsFort Lauderdale 2 Bedrooms
Fort Lauderdale Dog Friendly ApartmentsFort Lauderdale Pet Friendly Places
Fort Lauderdale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FL

Nearby Neighborhoods

Flagler HeightsDowntown Fort LauderdaleMelrose Park
River OaksVictoria ParkCoral Ridge
Tarpon RiverLake Ridge

Apartments Near Colleges

Broward CollegeKeiser University-Ft Lauderdale
Atlantic Technical CollegeCarlos Albizu University-Miami
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity