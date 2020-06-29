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1740 NE 49th St
Last updated June 21 2020 at 8:07 AM

1740 NE 49th St

1740 Northeast 49th Street · (954) 229-2222
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Location

1740 Northeast 49th Street, Fort Lauderdale, FL 33334
Coral Ridge Isles

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1121 · Avail. now

$2,400

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

pet friendly
recently renovated
pool
air conditioning
key fob access
furnished
Unit Amenities
air conditioning
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1740 NE 49th St have any available units?
1740 NE 49th St has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1740 NE 49th St have?
Some of 1740 NE 49th St's amenities include pet friendly, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1740 NE 49th St currently offering any rent specials?
1740 NE 49th St is not currently offering any rent specials.
Is 1740 NE 49th St pet-friendly?
Yes, 1740 NE 49th St is pet friendly.
Does 1740 NE 49th St offer parking?
No, 1740 NE 49th St does not offer parking.
Does 1740 NE 49th St have units with washers and dryers?
No, 1740 NE 49th St does not offer units with in unit laundry.
Does 1740 NE 49th St have a pool?
Yes, 1740 NE 49th St has a pool.
Does 1740 NE 49th St have accessible units?
No, 1740 NE 49th St does not have accessible units.
Does 1740 NE 49th St have units with dishwashers?
No, 1740 NE 49th St does not have units with dishwashers.
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