All apartments in Fort Lauderdale
Find more places like 150 NE 15th Ave.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fort Lauderdale, FL
/
150 NE 15th Ave
Last updated June 12 2020 at 6:21 PM

150 NE 15th Ave

150 Northeast 15th Avenue · (954) 233-0683
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Fort Lauderdale
See all
Victoria Park
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
1 Bedrooms
See all

Location

150 Northeast 15th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33301
Victoria Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 240 · Avail. now

$2,100

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1280 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
elevator
pool
bbq/grill
bike storage
CENTRALLY LOCATED IN VICTORIA PARK WITHIN BLOCKS OF LAS OLAS AND ITS EXCITING NEW RESTAURANTS AND CLUBS, MINUTES TO DOWNTOWN,BEACHES AND AIRPORT.THIS UNIT OFFERS TWO LARGE BEDROOMS WITH WALK IN CLOSETS ,A SPLIT FLOOR WITH THEIR OWN PRIVATE BATHS.UNIT INCLUDES CROWN MOLDING THROUGH OUT,W&D IN UNIT ,STAINLESS STEEL APPLIANCES,LARGE OPEN BALCONY,BIKE ROOM AND BEAUTY SALON LOCATED ON PREMISES.BEAUTIFULLY MAINTAINED COMPLEX WITH A LARGE POOL AND LUSH LANDSCAPING.MINIMUM CREDIT SCORE OF 650 AND NO PETS ALLOWED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 150 NE 15th Ave have any available units?
150 NE 15th Ave has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 150 NE 15th Ave have?
Some of 150 NE 15th Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 150 NE 15th Ave currently offering any rent specials?
150 NE 15th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 150 NE 15th Ave pet-friendly?
No, 150 NE 15th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 150 NE 15th Ave offer parking?
No, 150 NE 15th Ave does not offer parking.
Does 150 NE 15th Ave have units with washers and dryers?
Yes, 150 NE 15th Ave offers units with in unit laundry.
Does 150 NE 15th Ave have a pool?
Yes, 150 NE 15th Ave has a pool.
Does 150 NE 15th Ave have accessible units?
No, 150 NE 15th Ave does not have accessible units.
Does 150 NE 15th Ave have units with dishwashers?
Yes, 150 NE 15th Ave has units with dishwashers.
Have a question for 150 NE 15th Ave?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Camden Las Olas
501 SE 2nd St
Fort Lauderdale, FL 33394
Bask
1919 SE 10th Avenue
Fort Lauderdale, FL 33316
Serramar
6701 W Oakland Park Blvd
Fort Lauderdale, FL 33313
The Manor at Flagler Village
501 NE 5th Ter
Fort Lauderdale, FL 33301
BLU on Marina Boulevard
1401 Marina Mile Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33315
TGM Harbor Beach
1721 SE 17th St
Fort Lauderdale, FL 33316
Satori
1020 NE 12th Ave
Fort Lauderdale, FL 33304
Four West Las Olas
4 West Las Olas Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301

Similar Pages

Fort Lauderdale 1 BedroomsFort Lauderdale 2 Bedrooms
Fort Lauderdale Dog Friendly ApartmentsFort Lauderdale Pet Friendly Places
Fort Lauderdale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FL

Nearby Neighborhoods

Flagler HeightsDowntown Fort LauderdaleMelrose Park
River OaksVictoria ParkCoral Ridge
Tarpon RiverLake Ridge

Apartments Near Colleges

Broward CollegeKeiser University-Ft Lauderdale
Atlantic Technical CollegeCarlos Albizu University-Miami
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity