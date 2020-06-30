All apartments in Doral
Find more places like 8100 Geneva Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Doral, FL
/
8100 Geneva Court
Last updated July 20 2020 at 9:00 PM

8100 Geneva Court

8100 Geneva Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Doral
See all
2 Bedroom, 2 Bathroom Apartments
See all
Apartments with Washer-Dryers
See all
Apartments with Gyms
See all
Apartments with Parking
See all

Location

8100 Geneva Court, Doral, FL 33166

Amenities

in unit laundry
pet friendly
recently renovated
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
air conditioning
in unit laundry
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
gym
pool
tennis court
8100 Geneva Court Apt #132, Doral, FL 33166 - 1 BR 1 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Linda Castanon, Real Estate Empire, (786) 592-2443. Available from: 07/17/2020. Pets: allowed. VERY SPACIOUS 1 BED /1 BATH AT LAS VISTAS AT DORAL. TILE FLOORS THROUGHOUT UNIT. STAINLESS-STEEL APPLIANCES AND A/C. WASHER AND DRYER INSIDE UNIT. UNIT IS IN EXCELLENT CONDITION. FULLY REMODELED. COMMUNITY HAS POOL, FITNESS CENTER, TENNIS COURT, AND 24 HOURS SECURITY. LOCATED CLOSE TO CONVENIENT STORES, MAIN HIGHWAYS, NEXT TO DOWNTOWN DORAL, SCHOOLS, AND MUCH MORE! [ Published 20-Jul-20 / ID 3628883 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8100 Geneva Court have any available units?
8100 Geneva Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Doral, FL.
What amenities does 8100 Geneva Court have?
Some of 8100 Geneva Court's amenities include in unit laundry, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8100 Geneva Court currently offering any rent specials?
8100 Geneva Court is not currently offering any rent specials.
Is 8100 Geneva Court pet-friendly?
Yes, 8100 Geneva Court is pet friendly.
Does 8100 Geneva Court offer parking?
No, 8100 Geneva Court does not offer parking.
Does 8100 Geneva Court have units with washers and dryers?
Yes, 8100 Geneva Court offers units with in unit laundry.
Does 8100 Geneva Court have a pool?
Yes, 8100 Geneva Court has a pool.
Does 8100 Geneva Court have accessible units?
No, 8100 Geneva Court does not have accessible units.
Does 8100 Geneva Court have units with dishwashers?
No, 8100 Geneva Court does not have units with dishwashers.
Does 8100 Geneva Court have units with air conditioning?
Yes, 8100 Geneva Court has units with air conditioning.
Helpful Articles
College Apartment Checklist: Everything You Need
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

AMLI 8800
8800 Doral Blvd
Doral, FL 33178
AMLI Doral
11481 NW 41st St
Doral, FL 33178
Avalon Doral
3940 NW 79th Avenue
Doral, FL 33166
The Landmark South
6055 NW 105th Ct
Doral, FL 33178
Gran Vista
4400 NW 79th Ave
Doral, FL 33166
Palmera
8400 Northwest 102nd Ave
Doral, FL 33178
Doral West Apartment Homes
5400 NW 114th Ave
Doral, FL 33178
The Manor at CityPlace Doral
3450 NW 85th Ct
Doral, FL 33122

Similar Pages

Doral 1 Bedroom ApartmentsDoral 2 Bedroom ApartmentsDoral 2 Bedroom, 2 Bathroom Apartments
Doral Apartments with Washer-DryersDoral Studio Apartments
Miami-Dade County ApartmentsPalm Beach County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLBoynton Beach, FL
Davie, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLHialeah, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLCoral Gables, FLTamarac, FL
North Miami, FLLauderhill, FLMargate, FLMiami Beach, FLWeston, FLKendall, FLNorth Lauderdale, FLAventura, FL

Nearby Neighborhoods

Doral Landings East

Apartments Near Colleges

Carlos Albizu University-MiamiAtlantic Technical College
Broward CollegeKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College