All apartments in Deerfield Beach
Find more places like 4005 Swansea A.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Deerfield Beach, FL
/
4005 Swansea A
Last updated June 12 2020 at 6:21 PM

4005 Swansea A

4005 Swansea Crescent · (954) 650-5956
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Deerfield Beach
See all
Pet Friendly Places
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Pool
See all
2 Bedrooms
See all

Location

4005 Swansea Crescent, Deerfield Beach, FL 33442
West Deerfield Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 4005 · Avail. now

$1,250

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 915 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
dishwasher
gym
pool
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
furnished
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
tennis court
GREAT LOCATION WITH A 4TH FLOOR VIEW!! THIS 2 BEDROOM 1.5 BATH IS WALKING DISTANCE TO THE PLAZA, POOL AND TENNIS COURTS!! BEAUTIFULLY FURNISHED WITH CERAMIC TILE THROUGH OUT!! THE ENCLOSED PORCH IS THE PERFECT PLACE TO ENJOY A CUP OF COFFEE AND WATCH THE SUNRISE IN THE MORNING!! THIS IS A GATED COMMUNITY WITH FREE TRANSPORTATION INSIDE AND OUT!! ACTIVE CLUBHOUSE FEATURING CLASSES, CLUBS, FREE MOVIES, BROADWAY SHOWS & STATE OF THE ART GYM! JUST 10 MINUTES TO THE OCEAN! CLOSE TO FABULOUS SHOPPING, MAJOR HWYS AND GREAT RESTAURANTS! ASSOC. CLAIMS 55+

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4005 Swansea A have any available units?
4005 Swansea A has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 4005 Swansea A have?
Some of 4005 Swansea A's amenities include patio / balcony, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4005 Swansea A currently offering any rent specials?
4005 Swansea A isn't currently offering any rent specials.
Is 4005 Swansea A pet-friendly?
No, 4005 Swansea A is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 4005 Swansea A offer parking?
No, 4005 Swansea A does not offer parking.
Does 4005 Swansea A have units with washers and dryers?
No, 4005 Swansea A does not offer units with in unit laundry.
Does 4005 Swansea A have a pool?
Yes, 4005 Swansea A has a pool.
Does 4005 Swansea A have accessible units?
No, 4005 Swansea A does not have accessible units.
Does 4005 Swansea A have units with dishwashers?
Yes, 4005 Swansea A has units with dishwashers.
Have a question for 4005 Swansea A?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Quiet Waters Apartment Homes
11 NW 45th Ave
Deerfield Beach, FL 33442
The Preserve at Deer Creek Apartments
500 Jefferson Dr
Deerfield Beach, FL 33442
Limetree Village
431 SE 13th Ct
Deerfield Beach, FL 33441
Pavilions at Deer Chase
4400 NW 6th St
Deerfield Beach, FL 33442
Enclave at Waterways
4359 SW 10th Pl
Deerfield Beach, FL 33442
Indigo Station
67 SW 12th Ave
Deerfield Beach, FL 33442

Similar Pages

Deerfield Beach 1 BedroomsDeerfield Beach 2 Bedrooms
Deerfield Beach Apartments with PoolDeerfield Beach Pet Friendly Places
Deerfield Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLBoynton Beach, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FLWellington, FL
Jupiter, FLLauderhill, FLMargate, FLMiami Beach, FLWeston, FLNorth Miami Beach, FLNorth Miami, FLKendall, FL

Nearby Neighborhoods

Deer CreekLakeview
Fairlawn

Apartments Near Colleges

Broward CollegeKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade CollegeNova Southeastern University
Everglades University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity