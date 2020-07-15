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Deerfield Beach, FL
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340 Durham J
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340 Durham J

340 Durham B · (754) 235-6562
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Location

340 Durham B, Deerfield Beach, FL 33442
West Deerfield Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 340 · Avail. now

$1,050

1 Bed · 2 Bath · 703 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
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furnished
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 340 Durham J have any available units?
340 Durham J has a unit available for $1,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 340 Durham J have?
Some of 340 Durham J's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 340 Durham J currently offering any rent specials?
340 Durham J is not currently offering any rent specials.
Is 340 Durham J pet-friendly?
No, 340 Durham J is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 340 Durham J offer parking?
No, 340 Durham J does not offer parking.
Does 340 Durham J have units with washers and dryers?
No, 340 Durham J does not offer units with in unit laundry.
Does 340 Durham J have a pool?
Yes, 340 Durham J has a pool.
Does 340 Durham J have accessible units?
No, 340 Durham J does not have accessible units.
Does 340 Durham J have units with dishwashers?
Yes, 340 Durham J has units with dishwashers.
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