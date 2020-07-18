All apartments in Deerfield Beach
Find more places like 183 Deer Creek Blvd.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Deerfield Beach, FL
/
183 Deer Creek Blvd
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

183 Deer Creek Blvd

183 Deer Creek Boulevard · (954) 422-1750
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Deerfield Beach
See all
Deer Creek
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Parking
See all

Location

183 Deer Creek Boulevard, Deerfield Beach, FL 33442
Deer Creek

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 607 · Avail. now

$1,800

2 Bed · 2 Bath · 1176 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
air conditioning
clubhouse
microwave
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
SPACIOUS CONDO (1176 SQ.FT) WITH AN OUTSTANDING CANAL VIEW! NEW TILE FLOORS INSTALLED THROUGHOUT, NEW AC JUST INSTALLED, FRESHLY PAINTED AND NEW BASE BOARDS. THIS UNIT IS A 2ND FLOOR WALK-UP AND BOASTS A 30' SCREENED BALCONY OVER LOOKING THE CANAL . WASHER AND DRYER IN UNIT. DEER CREEK HAS ONE OF THE AREAS MOST PRISTINE PUBLIC GOLF COURSES WITH CLUB HOUSE, PRO SHOP, PRACTICE RANGE, AND RESTAURANT, MEMBERSHIPS ARE NOT REQUIRED BUT AVAILABLE. INTERIOR PHOTOS WILL BE UPLOADED SOON, INTERIOR WORK TO BE COMPLETED THIS WEEK.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 183 Deer Creek Blvd have any available units?
183 Deer Creek Blvd has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 183 Deer Creek Blvd have?
Some of 183 Deer Creek Blvd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 183 Deer Creek Blvd currently offering any rent specials?
183 Deer Creek Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 183 Deer Creek Blvd pet-friendly?
No, 183 Deer Creek Blvd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 183 Deer Creek Blvd offer parking?
No, 183 Deer Creek Blvd does not offer parking.
Does 183 Deer Creek Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 183 Deer Creek Blvd offers units with in unit laundry.
Does 183 Deer Creek Blvd have a pool?
No, 183 Deer Creek Blvd does not have a pool.
Does 183 Deer Creek Blvd have accessible units?
No, 183 Deer Creek Blvd does not have accessible units.
Does 183 Deer Creek Blvd have units with dishwashers?
Yes, 183 Deer Creek Blvd has units with dishwashers.
Interested in 183 Deer Creek Blvd?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Preserve at Deer Creek Apartments
500 Jefferson Dr
Deerfield Beach, FL 33442
Pavilions at Deer Chase
4400 NW 6th St
Deerfield Beach, FL 33442
Indigo Station
67 SW 12th Ave
Deerfield Beach, FL 33442
Enclave at Waterways
4359 SW 10th Pl
Deerfield Beach, FL 33442
Quiet Waters Apartment Homes
11 NW 45th Ave
Deerfield Beach, FL 33442
Limetree Village
431 SE 13th Ct
Deerfield Beach, FL 33441

Similar Pages

Deerfield Beach 1 BedroomsDeerfield Beach 2 BedroomsDeerfield Beach Apartments with Balconies
Deerfield Beach Apartments with ParkingDeerfield Beach Studio Apartments
Palm Beach County ApartmentsMiami-Dade County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FL
Boynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLCoral Gables, FLWellington, FLTamarac, FLPalm Beach Gardens, FL
Jupiter, FLNorth Miami, FLLauderhill, FLMargate, FLMiami Beach, FLWeston, FLKendall, FLNorth Lauderdale, FL

Nearby Neighborhoods

Deer CreekLakeview
Fairlawn

Apartments Near Colleges

Broward CollegeKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade CollegeNova Southeastern University
Everglades University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity