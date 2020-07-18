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Dania Beach, FL
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4929 Windward Way
Last updated July 3 2020 at 3:03 AM

4929 Windward Way

4929 Windward Way · (954) 309-6828
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Location

4929 Windward Way, Dania Beach, FL 33312
Dania Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,150

3 Bed · 3 Bath · 1382 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
stainless steel
pool
playground
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
playground
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4929 Windward Way have any available units?
4929 Windward Way has a unit available for $2,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4929 Windward Way have?
Some of 4929 Windward Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4929 Windward Way currently offering any rent specials?
4929 Windward Way is not currently offering any rent specials.
Is 4929 Windward Way pet-friendly?
No, 4929 Windward Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dania Beach.
Does 4929 Windward Way offer parking?
No, 4929 Windward Way does not offer parking.
Does 4929 Windward Way have units with washers and dryers?
Yes, 4929 Windward Way offers units with in unit laundry.
Does 4929 Windward Way have a pool?
Yes, 4929 Windward Way has a pool.
Does 4929 Windward Way have accessible units?
No, 4929 Windward Way does not have accessible units.
Does 4929 Windward Way have units with dishwashers?
Yes, 4929 Windward Way has units with dishwashers.
Does 4929 Windward Way have units with air conditioning?
No, 4929 Windward Way does not have units with air conditioning.
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