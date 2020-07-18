4929 Windward Way

Amenities
BEAUTIFUL GATED WATERFRONT CORNER TOWNHOUSE 2 STORIES IN DANIA. GREAT NEIGHBORHOOD, CLOSE TO SHOPPING. COMMUNITY POOL/ SPA AND PLAYGROUND. 1ST FLOOR TILED SECOND FLOOR NICE CARPET FLOOR & STAIR, EACH BEDROOM HAS BATH- OPEN KITCHEN WITH SITTING AREA,STAINLESS STEEL APPLIANCES, PANTRY, DUAL KITCHEN SINK,ENJOY LAKE VIEWS FROM YOUR PATIO. FULL WASHER/DRYER. POSSIBILITY TO HAVE A 3RD ROOM 1 FLOOR.3 MONTHS AT FRONT FIRST,LAST MONTH,SEC.DEPOSIT,NO EXCEPTIONS,PROOF OF INCOME,ID,NO CRIMINAL RECORDS, NO PET, AVAILABLE 9/1/20