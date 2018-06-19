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Dania Beach, FL
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4521 E Aqua Bella Ln
Last updated June 11 2020 at 9:46 PM

4521 E Aqua Bella Ln

4521 E Aqua Bella Ln · (305) 343-3191
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Location

4521 E Aqua Bella Ln, Dania Beach, FL 33312
Dania Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,900

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3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
new construction
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
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patio / balcony
range
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4521 E Aqua Bella Ln have any available units?
4521 E Aqua Bella Ln has a unit available for $3,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4521 E Aqua Bella Ln have?
Some of 4521 E Aqua Bella Ln's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4521 E Aqua Bella Ln currently offering any rent specials?
4521 E Aqua Bella Ln isn't currently offering any rent specials.
Is 4521 E Aqua Bella Ln pet-friendly?
No, 4521 E Aqua Bella Ln is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dania Beach.
Does 4521 E Aqua Bella Ln offer parking?
Yes, 4521 E Aqua Bella Ln does offer parking.
Does 4521 E Aqua Bella Ln have units with washers and dryers?
Yes, 4521 E Aqua Bella Ln offers units with in unit laundry.
Does 4521 E Aqua Bella Ln have a pool?
No, 4521 E Aqua Bella Ln does not have a pool.
Does 4521 E Aqua Bella Ln have accessible units?
No, 4521 E Aqua Bella Ln does not have accessible units.
Does 4521 E Aqua Bella Ln have units with dishwashers?
Yes, 4521 E Aqua Bella Ln has units with dishwashers.
Does 4521 E Aqua Bella Ln have units with air conditioning?
No, 4521 E Aqua Bella Ln does not have units with air conditioning.
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