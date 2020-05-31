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Cooper City, FL
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10977 LONG BOAT DR
Last updated May 31 2020 at 1:09 AM

10977 LONG BOAT DR

10977 Longboat Drive · (954) 704-7904
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Location

10977 Longboat Drive, Cooper City, FL 33026
Embassy Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 10977 · Avail. now

$2,300

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3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10977 LONG BOAT DR have any available units?
10977 LONG BOAT DR has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10977 LONG BOAT DR have?
Some of 10977 LONG BOAT DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10977 LONG BOAT DR currently offering any rent specials?
10977 LONG BOAT DR isn't currently offering any rent specials.
Is 10977 LONG BOAT DR pet-friendly?
No, 10977 LONG BOAT DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cooper City.
Does 10977 LONG BOAT DR offer parking?
Yes, 10977 LONG BOAT DR does offer parking.
Does 10977 LONG BOAT DR have units with washers and dryers?
Yes, 10977 LONG BOAT DR offers units with in unit laundry.
Does 10977 LONG BOAT DR have a pool?
Yes, 10977 LONG BOAT DR has a pool.
Does 10977 LONG BOAT DR have accessible units?
No, 10977 LONG BOAT DR does not have accessible units.
Does 10977 LONG BOAT DR have units with dishwashers?
Yes, 10977 LONG BOAT DR has units with dishwashers.
Does 10977 LONG BOAT DR have units with air conditioning?
No, 10977 LONG BOAT DR does not have units with air conditioning.
Have a question for 10977 LONG BOAT DR?
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