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Coconut Creek, FL
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5153 Heron Pl
Last updated June 20 2020 at 9:06 AM

5153 Heron Pl

5153 Heron Place · (954) 650-7800
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Location

5153 Heron Place, Coconut Creek, FL 33073
Regency Lakes at Coconut Creek

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,500

3 Bed · 2 Bath · 1679 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
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stainless steel
Property Amenities
clubhouse
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5153 Heron Pl have any available units?
5153 Heron Pl has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5153 Heron Pl have?
Some of 5153 Heron Pl's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5153 Heron Pl currently offering any rent specials?
5153 Heron Pl is not currently offering any rent specials.
Is 5153 Heron Pl pet-friendly?
No, 5153 Heron Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coconut Creek.
Does 5153 Heron Pl offer parking?
No, 5153 Heron Pl does not offer parking.
Does 5153 Heron Pl have units with washers and dryers?
Yes, 5153 Heron Pl offers units with in unit laundry.
Does 5153 Heron Pl have a pool?
Yes, 5153 Heron Pl has a pool.
Does 5153 Heron Pl have accessible units?
No, 5153 Heron Pl does not have accessible units.
Does 5153 Heron Pl have units with dishwashers?
Yes, 5153 Heron Pl has units with dishwashers.
Does 5153 Heron Pl have units with air conditioning?
No, 5153 Heron Pl does not have units with air conditioning.
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