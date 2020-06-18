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5001 Wiles Road
Last updated June 5 2020 at 11:25 PM

5001 Wiles Road

5001 Wiles Road · (954) 840-5848
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Location

5001 Wiles Road, Coconut Creek, FL 33073

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 107 · Avail. now

$1,250

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 778 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5001 Wiles Road have any available units?
5001 Wiles Road has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5001 Wiles Road have?
Some of 5001 Wiles Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5001 Wiles Road currently offering any rent specials?
5001 Wiles Road isn't currently offering any rent specials.
Is 5001 Wiles Road pet-friendly?
No, 5001 Wiles Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coconut Creek.
Does 5001 Wiles Road offer parking?
No, 5001 Wiles Road does not offer parking.
Does 5001 Wiles Road have units with washers and dryers?
Yes, 5001 Wiles Road offers units with in unit laundry.
Does 5001 Wiles Road have a pool?
Yes, 5001 Wiles Road has a pool.
Does 5001 Wiles Road have accessible units?
No, 5001 Wiles Road does not have accessible units.
Does 5001 Wiles Road have units with dishwashers?
Yes, 5001 Wiles Road has units with dishwashers.
Does 5001 Wiles Road have units with air conditioning?
Yes, 5001 Wiles Road has units with air conditioning.
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