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Coconut Creek, FL
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2900 NW 42nd Ave
Last updated April 1 2020 at 8:12 PM

2900 NW 42nd Ave

2900 Northwest 42nd Avenue · (954) 263-6639
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Location

2900 Northwest 42nd Avenue, Coconut Creek, FL 33066
Coral Gate

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit A409 · Avail. now

$1,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
cable included
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
cable included
carpet
dishwasher
extra storage
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
elevator
on-site laundry
pool
pool table
bbq/grill
lobby
media room
tennis court
WATER VIEW..ALL AGES WELCOME....YEARLY RENTAL...BRAND NEW A/C NO CARPET...ELEVATOR ...LAUNDRY INSIDE UNIT...EXTRA STORAGE OUTSIDE UNIT BREATH TAKING WATER VIEW FROM YOUR LIVING ROOM, MASTER BEDROOM, PATIO, KITCHEN...LAUNDRY ROOM INSIDE UNIT...NO CARPET... WATER, SEWER, TRASH, BASIC CABLE INCLUDED IN RENTAL. 4TH FLOOR BUILDING HAS ELEVADOR, LOBBY SECURED WITH 24HRS MONITORING...CLUB HOUSE, POOL, THEATER, POOL TABLES, TENNIS COURTS, ETC... IN THE HEART OF COCONUT CREEK, MINUTES TO THE BEACH, GREAT SCHOOL DISTRICT. WALK TRACK...COME SEE IT NOW. CLOSE TO ALL YOU NEED WALK TRAIL, HUGE LAKE, WALK AROUND THE LAKE LISTEN TO THE BIRDS SING...CLOSE ALL MAJOR HIGHWAYS YET IN A VERY QUIET COMMUNITY. UNITED HAS PRIVATE EXTRA STORAGE OUTSIDE. ENGLISH, ESPANOL, PORTUGUES, KREYOLE, ITALIANO, YDISH

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2900 NW 42nd Ave have any available units?
2900 NW 42nd Ave has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2900 NW 42nd Ave have?
Some of 2900 NW 42nd Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2900 NW 42nd Ave currently offering any rent specials?
2900 NW 42nd Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 2900 NW 42nd Ave pet-friendly?
No, 2900 NW 42nd Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coconut Creek.
Does 2900 NW 42nd Ave offer parking?
No, 2900 NW 42nd Ave does not offer parking.
Does 2900 NW 42nd Ave have units with washers and dryers?
Yes, 2900 NW 42nd Ave offers units with in unit laundry.
Does 2900 NW 42nd Ave have a pool?
Yes, 2900 NW 42nd Ave has a pool.
Does 2900 NW 42nd Ave have accessible units?
No, 2900 NW 42nd Ave does not have accessible units.
Does 2900 NW 42nd Ave have units with dishwashers?
Yes, 2900 NW 42nd Ave has units with dishwashers.
Does 2900 NW 42nd Ave have units with air conditioning?
Yes, 2900 NW 42nd Ave has units with air conditioning.
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