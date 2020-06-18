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2502 Antigua Ter
Last updated June 19 2020 at 7:07 AM

2502 Antigua Ter

2502 Antigua Terrace · (561) 900-5858
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Location

2502 Antigua Terrace, Coconut Creek, FL 33066

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit L4 · Avail. now

$1,400

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
bbq/grill
THIS UNIT IS AVAILABLE FOR YEARLY RENTAL STARTING AUGUST 1, 2020. AVAILABLE TO SHOW AFTER ON JUNE 20, 2020.. 2/2 COMPLETE FURNISHED, UPDATED KITCHEN,GRANITE COUNTERS-STAINLESS STEEL APPLIANCES- ENCLOSED PATIO, TILE FLOORS THROUGHT-OUT (NO CARPET ANYWHERE), NO POPCORN,CALIFORNIAN CLOSETS, BEAUTIFUL LAKE VIEW + FOUNTAIN, A MUST SEE! NEXT TO THE GATE AT LYONS RD. ENJOY WYNMOOR'S COUNTRY CLUB LIFESTYLE! DETAILS/COMMENTS POSTED IN THIS LISTING ARE NOT GUARANTEED. ASSOC REQUIRES 1 OCCUP 55,NO PETS, NO SMOKERS ITS NOT ALLOWED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2502 Antigua Ter have any available units?
2502 Antigua Ter has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2502 Antigua Ter have?
Some of 2502 Antigua Ter's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2502 Antigua Ter currently offering any rent specials?
2502 Antigua Ter isn't currently offering any rent specials.
Is 2502 Antigua Ter pet-friendly?
No, 2502 Antigua Ter is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coconut Creek.
Does 2502 Antigua Ter offer parking?
No, 2502 Antigua Ter does not offer parking.
Does 2502 Antigua Ter have units with washers and dryers?
No, 2502 Antigua Ter does not offer units with in unit laundry.
Does 2502 Antigua Ter have a pool?
Yes, 2502 Antigua Ter has a pool.
Does 2502 Antigua Ter have accessible units?
No, 2502 Antigua Ter does not have accessible units.
Does 2502 Antigua Ter have units with dishwashers?
Yes, 2502 Antigua Ter has units with dishwashers.
Does 2502 Antigua Ter have units with air conditioning?
No, 2502 Antigua Ter does not have units with air conditioning.
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