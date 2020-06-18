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1702 Andros Isle
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1702 Andros Isle

1702 Andros Isle · (954) 695-1131
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Location

1702 Andros Isle, Coconut Creek, FL 33066

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit D4 · Avail. now

$3,000

2 Bed · 2 Bath · 1350 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
furnished
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
elevator
pool
bbq/grill
internet access
REMODELED 'IRIS" FLOOR PLAN*1350' UNDER AIR W/INSIDE WASHER DRYER, BEAUTIFUL, CLEAN AND READY TO MOVE IN, FULLY FURNISHED & IN GOOD TASTE, IMPACT SLIDING DOOR TO PATIO WITH VIEW OF POOL AND LAKE. NEW APPLIANCES, GRANITE COUNTERTOPS, NO CARPET, OWNER'S SUITE HAS KING SIZE BED W/FLAT SCREEN TV & SHOWER IN BATHROOM*GUEST BEDROOM QUEEN SOFA BED W/FLAT SCREEN TV*SHOWER/TUB IN GUEST BATHROOM*ELEVATOR BLDG W/REMODELED ELEVATOR CAB*HEATED SWIMMING POOL JUST OUTSIDE THE BLDG W/BBQ*GOOD CREDIT REQUIRED NO SMOKERS*4 MONTH MINIMUM 55+CABLE TV W/HBO 1-4 INCLUDED*TENANT PAYS FOR WIFI & ELECTRIC*N/C TAX

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1702 Andros Isle have any available units?
1702 Andros Isle has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1702 Andros Isle have?
Some of 1702 Andros Isle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1702 Andros Isle currently offering any rent specials?
1702 Andros Isle is not currently offering any rent specials.
Is 1702 Andros Isle pet-friendly?
No, 1702 Andros Isle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coconut Creek.
Does 1702 Andros Isle offer parking?
No, 1702 Andros Isle does not offer parking.
Does 1702 Andros Isle have units with washers and dryers?
Yes, 1702 Andros Isle offers units with in unit laundry.
Does 1702 Andros Isle have a pool?
Yes, 1702 Andros Isle has a pool.
Does 1702 Andros Isle have accessible units?
No, 1702 Andros Isle does not have accessible units.
Does 1702 Andros Isle have units with dishwashers?
Yes, 1702 Andros Isle has units with dishwashers.
Does 1702 Andros Isle have units with air conditioning?
No, 1702 Andros Isle does not have units with air conditioning.
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