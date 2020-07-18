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854 Broken Sound Parkway NW
Last updated July 7 2020 at 9:50 PM

854 Broken Sound Parkway NW

854 Broken Sound Pkwy NW · No Longer Available
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Location

854 Broken Sound Pkwy NW, Boca Raton, FL 33487

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
dog park
elevator
gym
playground
pool
pool table
hot tub
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 854 Broken Sound Parkway NW have any available units?
854 Broken Sound Parkway NW doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boca Raton, FL.
What amenities does 854 Broken Sound Parkway NW have?
Some of 854 Broken Sound Parkway NW's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 854 Broken Sound Parkway NW currently offering any rent specials?
854 Broken Sound Parkway NW is not currently offering any rent specials.
Is 854 Broken Sound Parkway NW pet-friendly?
Yes, 854 Broken Sound Parkway NW is pet friendly.
Does 854 Broken Sound Parkway NW offer parking?
No, 854 Broken Sound Parkway NW does not offer parking.
Does 854 Broken Sound Parkway NW have units with washers and dryers?
Yes, 854 Broken Sound Parkway NW offers units with in unit laundry.
Does 854 Broken Sound Parkway NW have a pool?
Yes, 854 Broken Sound Parkway NW has a pool.
Does 854 Broken Sound Parkway NW have accessible units?
No, 854 Broken Sound Parkway NW does not have accessible units.
Does 854 Broken Sound Parkway NW have units with dishwashers?
Yes, 854 Broken Sound Parkway NW has units with dishwashers.
Does 854 Broken Sound Parkway NW have units with air conditioning?
No, 854 Broken Sound Parkway NW does not have units with air conditioning.
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