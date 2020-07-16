All apartments in Boca Raton
Find more places like 140 SE 5th Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Boca Raton, FL
/
140 SE 5th Avenue
Last updated June 27 2020 at 8:45 AM

140 SE 5th Avenue

140 Southeast 5th Avenue · (561) 251-6887
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Boca Raton
See all
Apartments with Pool
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

140 Southeast 5th Avenue, Boca Raton, FL 33432
Boca Raton Hotel and Club

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
recently renovated
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
tennis court
LOOK NO FURTHER! BEST RENTAL IN MIZNER COURT & BEST BUILDING #140. (Closest to the tennis courts) ADJACENT TO THE BOCA RATON RESORT & CLUB. THE LARGEST 2 bdrm FLOOR PLAN in Mizner Ct, 1785 SQFT UNDER AC. EXPANSIVE SE FACING BALCONY WITH PANORAMIC VISTAS OF LAKE BOCA RATON & INTRACOASTAL WATERWAY. SPLIT BEDROOM CONFIGURATION PROVIDES MAXIMUM PRIVACY W/ LARGE DINING, LIVING ROOMS, REMODELED KEY WEST KITCHEN. GRANITE COUNTER TOPS, MIELE APPLIANCES & SUB-ZERO FRIG., BAR, AMENITIES INCLUDE: TWO OLYMPIC SIZE POOLS & 2 HEATED SPAS ON THE PICTURESQUE INTRACOASTAL WATERWAY. AMENITIES ABOUND WITH TENNIS, STATE-OF-THE-ART FITNESS CENTER, BILLARDS ROOM, LIBRARY, CLUBHOUSE & PARTY ROOMS. 24 HR GATED/MANNED SECURITY. 50' DOCK AT (landlord's option) ON INTRACOASTAL MAY BE AVAILABLE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 140 SE 5th Avenue have any available units?
140 SE 5th Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boca Raton, FL.
What amenities does 140 SE 5th Avenue have?
Some of 140 SE 5th Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 140 SE 5th Avenue currently offering any rent specials?
140 SE 5th Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 140 SE 5th Avenue pet-friendly?
No, 140 SE 5th Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boca Raton.
Does 140 SE 5th Avenue offer parking?
No, 140 SE 5th Avenue does not offer parking.
Does 140 SE 5th Avenue have units with washers and dryers?
No, 140 SE 5th Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 140 SE 5th Avenue have a pool?
Yes, 140 SE 5th Avenue has a pool.
Does 140 SE 5th Avenue have accessible units?
No, 140 SE 5th Avenue does not have accessible units.
Does 140 SE 5th Avenue have units with dishwashers?
No, 140 SE 5th Avenue does not have units with dishwashers.
Does 140 SE 5th Avenue have units with air conditioning?
Yes, 140 SE 5th Avenue has units with air conditioning.
Interested in 140 SE 5th Avenue?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Gables Town Place
21409 Town Lakes Dr
Boca Raton, FL 33486
CORTLAND BOCA RATON
7801 N Federal Hwy
Boca Raton, FL 33487
ARIUM Boca Raton
6925 Town Harbour Blvd
Boca Raton, FL 33433
Camino Real
33 E Camino Real
Boca Raton, FL 33432
Crystal Palms
6874 Palmetto Cir S
Boca Raton, FL 33433
The Heritage at Boca Raton
320 W Palmetto Park Rd
Boca Raton, FL 33432
The Palms of Boca Del Mar
5515 Pacific Blvd
Boca Raton, FL 33433
Cielo Boca
10235 Boca Entrada Blvd
Boca Raton, FL 33428

Similar Pages

Boca Raton 1 BedroomsBoca Raton 2 BedroomsBoca Raton Apartments with Pools
Boca Raton Dog Friendly ApartmentsBoca Raton Studio Apartments
Palm Beach County ApartmentsMiami-Dade County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FL
Boynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLHialeah, FLHollywood, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLCoral Gables, FLWellington, FLTamarac, FL

Nearby Neighborhoods

Broken Sound
Villa Rica

Apartments Near Colleges

Everglades UniversityFlorida Atlantic University
Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-Miami
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity