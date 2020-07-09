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3675 North Country Club Drive
Last updated July 17 2020 at 7:52 AM

3675 North Country Club Drive

3675 North Country Club Drive · (786) 266-5766
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Location

3675 North Country Club Drive, Aventura, FL 33180

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,100

2 Bed · 2 Bath · 1092 sqft

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Amenities

patio / balcony
parking
recently renovated
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
3675 North Country Club Drive, Aventura, FL 33180 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Stephanie Skilton, Keller Williams, (786) 266-5766. Available from: 06/22/2020. No pets allowed. MOST DESIRED LINE IN THE BLDG. WOW! OCEAN AND GOLF VIEW. FULL 2 BERROOMS 2 BATHS, SPLIT FLOOR PLAN LOCATED ACROSS FROM THE TURNBERRY PGA GOLF CPURSE. COVERED PARKING, RENOVATED BLDG WITH OPENED GLASS BALCONY, NEW ENTRANCE DOOR, RENOVATED HALLWAYS. 24 HR C ONCIERGE, COURTESY BUS, WALKING TRAIL. 3.5 MILES TO BEACHES. CLOSE TO AVENTURA MALL, RESTAURANTS, 2 MAJOR AIRPORTS,S BEACH AND MORE... [ Published 17-Jul-20 / ID 3599622 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3675 North Country Club Drive have any available units?
3675 North Country Club Drive has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 3675 North Country Club Drive currently offering any rent specials?
3675 North Country Club Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3675 North Country Club Drive pet-friendly?
No, 3675 North Country Club Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aventura.
Does 3675 North Country Club Drive offer parking?
Yes, 3675 North Country Club Drive offers parking.
Does 3675 North Country Club Drive have units with washers and dryers?
No, 3675 North Country Club Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3675 North Country Club Drive have a pool?
No, 3675 North Country Club Drive does not have a pool.
Does 3675 North Country Club Drive have accessible units?
No, 3675 North Country Club Drive does not have accessible units.
Does 3675 North Country Club Drive have units with dishwashers?
No, 3675 North Country Club Drive does not have units with dishwashers.
Does 3675 North Country Club Drive have units with air conditioning?
No, 3675 North Country Club Drive does not have units with air conditioning.
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