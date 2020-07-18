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Aventura, FL
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3001 Northeast 185th Street
Last updated July 17 2020 at 7:52 AM

3001 Northeast 185th Street

3001 Northeast 185th Street · (786) 266-5766
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Location

3001 Northeast 185th Street, Aventura, FL 33180
Adventure Town Center

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,500

2 Bed · 2 Bath · 1367 sqft

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Amenities

granite counters
pet friendly
walk in closets
gym
pool
courtyard
Unit Amenities
granite counters
walk in closets
Property Amenities
pet friendly
courtyard
gym
pool
3001 Northeast 185th Street, Aventura, FL 33180 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Stephanie Skilton, Keller Williams, (786) 266-5766. Available from: 06/22/2020. Pets: allowed. SPACIOUS CORNER UNIT AT BEAUTIFUL ALAQUA CONDO IN AVENTURA. 2 BEDS / 2 BATHS, FLOOR TO CEILING WINDOWS, WHITE PORCELAIN TILE FLOORS THOURGHOUT, CONTEMPORARY EAT-IN KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS AND SS APPLIANCES, WALK IN CLOSETS AND LOTS OF STORAGE !! DOUBLE SINK AND SEPARATE SHOWER AND TUB IN MASTER BATHROOM. GREAT AMMENITIES INCLUDE COURTYARD POOL, ACTIVITY ROOM AND FITNESS CENTER OVERLOOKING THE CANAL [ Published 17-Jul-20 / ID 3599629 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3001 Northeast 185th Street have any available units?
3001 Northeast 185th Street has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3001 Northeast 185th Street have?
Some of 3001 Northeast 185th Street's amenities include granite counters, pet friendly, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3001 Northeast 185th Street currently offering any rent specials?
3001 Northeast 185th Street is not currently offering any rent specials.
Is 3001 Northeast 185th Street pet-friendly?
Yes, 3001 Northeast 185th Street is pet friendly.
Does 3001 Northeast 185th Street offer parking?
No, 3001 Northeast 185th Street does not offer parking.
Does 3001 Northeast 185th Street have units with washers and dryers?
No, 3001 Northeast 185th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 3001 Northeast 185th Street have a pool?
Yes, 3001 Northeast 185th Street has a pool.
Does 3001 Northeast 185th Street have accessible units?
No, 3001 Northeast 185th Street does not have accessible units.
Does 3001 Northeast 185th Street have units with dishwashers?
No, 3001 Northeast 185th Street does not have units with dishwashers.
Does 3001 Northeast 185th Street have units with air conditioning?
No, 3001 Northeast 185th Street does not have units with air conditioning.
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