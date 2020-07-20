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West Covina, CA
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2223 Calle Puebla
Last updated July 12 2019 at 7:15 AM

2223 Calle Puebla

2223 Calle Puebla · No Longer Available
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Location

2223 Calle Puebla, West Covina, CA 91792
Woodside

Amenities

on-site laundry
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
gym
on-site laundry
parking
garage
pet friendly
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PLEASE SUBMIT: CAR APPLICATION FORM FOR EACH ADULT, 3 CURRENT MONTH OF BANK STATEMENTS, CURRENT MONTH OF CREDIT REPORT WITH 3 CREDIT AGENCIES, 3 CURRENT MONTH OF PAYCHECK STUB, COPY OF DRIVER LICENSE.
****** NO PETS PLEASE *****

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2223 Calle Puebla have any available units?
2223 Calle Puebla doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in West Covina, CA.
How much is rent in West Covina, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly West Covina Rent Report.
What amenities does 2223 Calle Puebla have?
Some of 2223 Calle Puebla's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2223 Calle Puebla currently offering any rent specials?
2223 Calle Puebla is not currently offering any rent specials.
Is 2223 Calle Puebla pet-friendly?
Yes, 2223 Calle Puebla is pet friendly.
Does 2223 Calle Puebla offer parking?
Yes, 2223 Calle Puebla offers parking.
Does 2223 Calle Puebla have units with washers and dryers?
No, 2223 Calle Puebla does not offer units with in unit laundry.
Does 2223 Calle Puebla have a pool?
No, 2223 Calle Puebla does not have a pool.
Does 2223 Calle Puebla have accessible units?
No, 2223 Calle Puebla does not have accessible units.
Does 2223 Calle Puebla have units with dishwashers?
No, 2223 Calle Puebla does not have units with dishwashers.
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