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Torrance, CA
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22920 Adolph Avenue
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22920 Adolph Avenue

22920 Adolph Ave · No Longer Available
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Location

22920 Adolph Ave, Torrance, CA 90505
Southwood Riviera

Amenities

garage
Unit Amenities
Property Amenities
parking
garage
EXQUISITE OFF-THE-BEATEN PATH, INTERIOR LOCATION IN THE LOVELY SOUTH TORRANCE NEIGHBORHOOD. HEARTLAND OF THE CITY BETWEEN SEPULVEDA & LOMITA BLVDS. & WEST OF HAWTHORNE BLVD. SO MANY CONVENIENCES NEARBY (TOO MANY TO LIST)! NO CROSS TRAFFIC. CLOSE TO EVERYTHING: DEL AMO MALL; WALKING DISTANCE TO AWARD WINNING ARNOLD ELEMENTARY; FINE DINING; LITTLE CO OF MARY & TORRANCE MEMORIAL HOSP. BEACHES OF HOLLYWOOD RIVIERA & REDONDO. VERY FUNCTIONAL, OPEN FLOOR PLAN LAYOUT. INSIDE LAUNDRY AREA. DINING AREA ADJACENT TO FRONT END OF KITCHEN. FRONT OF HOUSE FACES WEST & CATCHES DAILY FRESH & COOL PACIFIC OCEAN BREEZES. LARGE, SECURE REAR YARD W/EASTERLY BREAKFRONT OF LARGE TREES OPPOSITE THE BLOCKWALL FENCE. LONG DRIVEWAY W/DETACHED 2-CAR GARAGE. AN ABSOLUTELY WONDERFUL TORRANCE NEIGHBORHOOD & "A GREAT VALUE". YOU'LL LOVE IT!!! DON'T HESITATE---IT WILL SOON BE GONE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22920 Adolph Avenue have any available units?
22920 Adolph Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Torrance, CA.
How much is rent in Torrance, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Torrance Rent Report.
Is 22920 Adolph Avenue currently offering any rent specials?
22920 Adolph Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 22920 Adolph Avenue pet-friendly?
No, 22920 Adolph Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Torrance.
Does 22920 Adolph Avenue offer parking?
Yes, 22920 Adolph Avenue offers parking.
Does 22920 Adolph Avenue have units with washers and dryers?
No, 22920 Adolph Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 22920 Adolph Avenue have a pool?
No, 22920 Adolph Avenue does not have a pool.
Does 22920 Adolph Avenue have accessible units?
No, 22920 Adolph Avenue does not have accessible units.
Does 22920 Adolph Avenue have units with dishwashers?
No, 22920 Adolph Avenue does not have units with dishwashers.
Does 22920 Adolph Avenue have units with air conditioning?
No, 22920 Adolph Avenue does not have units with air conditioning.
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