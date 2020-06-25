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516 Moonlight Dr.
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516 Moonlight Dr.

516 Moonlight Dr · No Longer Available
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Location

516 Moonlight Dr, San Marcos, CA 92069

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 516 Moonlight Dr. have any available units?
516 Moonlight Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Marcos, CA.
How much is rent in San Marcos, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Marcos Rent Report.
What amenities does 516 Moonlight Dr. have?
Some of 516 Moonlight Dr.'s amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 516 Moonlight Dr. currently offering any rent specials?
516 Moonlight Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 516 Moonlight Dr. pet-friendly?
No, 516 Moonlight Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Marcos.
Does 516 Moonlight Dr. offer parking?
Yes, 516 Moonlight Dr. offers parking.
Does 516 Moonlight Dr. have units with washers and dryers?
No, 516 Moonlight Dr. does not offer units with in unit laundry.
Does 516 Moonlight Dr. have a pool?
Yes, 516 Moonlight Dr. has a pool.
Does 516 Moonlight Dr. have accessible units?
No, 516 Moonlight Dr. does not have accessible units.
Does 516 Moonlight Dr. have units with dishwashers?
Yes, 516 Moonlight Dr. has units with dishwashers.
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