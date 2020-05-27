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158 Avenida Victoria
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158 Avenida Victoria

158 Avenida Victoria · (949) 350-5495
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158 Avenida Victoria, San Clemente, CA 92672

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INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,495

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3 Bed · 3 Bath · 2484 sqft

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Amenities

patio / balcony
garage
carpet
Unit Amenities
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Property Amenities
parking
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OLE HANSEN STYLE 3 BEDROOM 3 BATHROOM WITH 2 CAR ATTACHED GARAGE. DIRECT GARAGE ACCESS WITH DUMBWAITER. BEAUTIFULLY DESIGNED UPSIDE DOWN FLOOR PLAN WITH LIVING, DINING, KITCHEN WITH 2 OCEAN VIEW DECKS ON UPPER LEVEL. 3 BEDROOMS, 3 BATHS AND LAUNDRY ON LOWER LEVEL WITH GARAGE BELOW. BEAUTIFUL OCEAN AND CATALINA VIEWS FROM MOST ROOMS AND DECKS. KITCHEN WAS PROFESSIONALLY DESIGNED. NO CARPET IN HOME. ALL HARDWOOD AND SPANISH PAVERS THROUGH OUT. WALKING DISTANCE TO EVERYTHING. SHOPPING, RESTAURANTS, PIER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 158 Avenida Victoria have any available units?
158 Avenida Victoria has a unit available for $4,495 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 158 Avenida Victoria currently offering any rent specials?
158 Avenida Victoria isn't currently offering any rent specials.
Is 158 Avenida Victoria pet-friendly?
No, 158 Avenida Victoria is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Clemente.
Does 158 Avenida Victoria offer parking?
Yes, 158 Avenida Victoria does offer parking.
Does 158 Avenida Victoria have units with washers and dryers?
No, 158 Avenida Victoria does not offer units with in unit laundry.
Does 158 Avenida Victoria have a pool?
No, 158 Avenida Victoria does not have a pool.
Does 158 Avenida Victoria have accessible units?
No, 158 Avenida Victoria does not have accessible units.
Does 158 Avenida Victoria have units with dishwashers?
No, 158 Avenida Victoria does not have units with dishwashers.
Does 158 Avenida Victoria have units with air conditioning?
No, 158 Avenida Victoria does not have units with air conditioning.
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