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Rancho Santa Margarita, CA
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83 Via Cresta
Last updated October 25 2019 at 4:08 AM

83 Via Cresta

83 Via Cresta · No Longer Available
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Location

83 Via Cresta, Rancho Santa Margarita, CA 92688
SAMLARC

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
carport
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
pool
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** W/D & REFRIGERATOR
**12 MONTH LEASE, month to month after lease ends

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 83 Via Cresta have any available units?
83 Via Cresta doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rancho Santa Margarita, CA.
How much is rent in Rancho Santa Margarita, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Rancho Santa Margarita Rent Report.
What amenities does 83 Via Cresta have?
Some of 83 Via Cresta's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 83 Via Cresta currently offering any rent specials?
83 Via Cresta is not currently offering any rent specials.
Is 83 Via Cresta pet-friendly?
No, 83 Via Cresta is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rancho Santa Margarita.
Does 83 Via Cresta offer parking?
Yes, 83 Via Cresta offers parking.
Does 83 Via Cresta have units with washers and dryers?
Yes, 83 Via Cresta offers units with in unit laundry.
Does 83 Via Cresta have a pool?
Yes, 83 Via Cresta has a pool.
Does 83 Via Cresta have accessible units?
No, 83 Via Cresta does not have accessible units.
Does 83 Via Cresta have units with dishwashers?
Yes, 83 Via Cresta has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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