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783 N Elmwood Street
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783 N Elmwood Street

783 North Elmwood Street · No Longer Available
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Location

783 North Elmwood Street, Orange, CA 92867

Amenities

dishwasher
recently renovated
fireplace
range
oven
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 783 N Elmwood Street have any available units?
783 N Elmwood Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 783 N Elmwood Street have?
Some of 783 N Elmwood Street's amenities include dishwasher, recently renovated, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 783 N Elmwood Street currently offering any rent specials?
783 N Elmwood Street is not currently offering any rent specials.
Is 783 N Elmwood Street pet-friendly?
No, 783 N Elmwood Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 783 N Elmwood Street offer parking?
No, 783 N Elmwood Street does not offer parking.
Does 783 N Elmwood Street have units with washers and dryers?
No, 783 N Elmwood Street does not offer units with in unit laundry.
Does 783 N Elmwood Street have a pool?
No, 783 N Elmwood Street does not have a pool.
Does 783 N Elmwood Street have accessible units?
No, 783 N Elmwood Street does not have accessible units.
Does 783 N Elmwood Street have units with dishwashers?
Yes, 783 N Elmwood Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
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