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Orange, CA
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627 E Almond Avenue
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627 E Almond Avenue

627 East Almond Avenue · No Longer Available
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Location

627 East Almond Avenue, Orange, CA 92866

Amenities

dishwasher
garage
recently renovated
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microwave
bathtub
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 627 E Almond Avenue have any available units?
627 E Almond Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 627 E Almond Avenue have?
Some of 627 E Almond Avenue's amenities include dishwasher, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 627 E Almond Avenue currently offering any rent specials?
627 E Almond Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 627 E Almond Avenue pet-friendly?
No, 627 E Almond Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 627 E Almond Avenue offer parking?
Yes, 627 E Almond Avenue offers parking.
Does 627 E Almond Avenue have units with washers and dryers?
No, 627 E Almond Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 627 E Almond Avenue have a pool?
No, 627 E Almond Avenue does not have a pool.
Does 627 E Almond Avenue have accessible units?
No, 627 E Almond Avenue does not have accessible units.
Does 627 E Almond Avenue have units with dishwashers?
Yes, 627 E Almond Avenue has units with dishwashers.
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