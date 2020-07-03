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447 South Grand
Last updated July 17 2020 at 10:50 AM

447 South Grand

447 South Grand Street · (714) 633-3300
COVID-19 Update
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Location

447 South Grand Street, Orange, CA 92866

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 447 South Grand · Avail. now

$4,495

4 Bed · 2 Bath · 1417 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
- WELCOME TO THIS 1910 HIP ROOF COTTAGE IN THE HEART OF OLD TOWNE! CALIFORNIA DROUGHT TOLERANT FRONT YARD, REAR ALLEY ACCESS WITH A DETACHED 2 CAR GARAGE AND MATURE SHADE TREE IN THE BACK YARD. CHARMING FRONT PORCH AWAITS TO ENJOY THE SIGHTS AND SOUNDS OF OLD TOWNE. A CRAFTSMAN DOOR SAYS WELCOME HOME. THE OPEN FLOOR PLAN FEATURES A DEN/OFFICE/BEDROOM, LIVING ROOM THAT OPENS INTO THE REMODELED KITCHEN WITH LARGE EATING AREA. THE KITCHEN HAS SHAKER STYLE WHITE CABINETRY, BEAUTIFUL QUARTZITE COUNTERS (THAT IS REAL QUARTZ STONE), WHITE SUBWAY TILE BACK SPLASH, QUALITY BOSCH STAINLESS APPLIANCES INCLUDING 5 BURNER GAS STOVE WITH EURO RANGE HOOD, DISHWASHER AND STAINLESS SINK. A SEPARATE LAUNDRY AREA AND A TANK LESS HOT WATER HEATER. THE MAIN FLOOR HAS THE MASTER BEDROOM WITH DUAL CLOSETS AND IS CONNECTED TO THE TILE ACCENTED BATH INCLUDING A SOAKING TUB AND STEP DOWN INTO A WALK IN NO DAM, NO DOOR SHOWER. THE ORIGINAL OVAL PEDESTAL SINK STANDS PROUDLY IN THE ROOM. A BEAUTIFUL PLACE TO GET READY IN THE MORNING. UPSTAIRS THERE ARE 2 BEDROOMS WITH WALK -IN CLOSETS, A LARGE BATH WITH A TUB/SHOWER AND AN UPSTAIRS FAMILY ROOM/OFFICE/RETREAT. CENTRAL HEATING AND AIR CONDITIONING TO KEEP COOL OR ENJOY THE REAR YARD COVERED PATIO UNDER THE HUGE HISTORIC SHADE TREE.

(RLNE5917258)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 447 South Grand have any available units?
447 South Grand has a unit available for $4,495 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 447 South Grand have?
Some of 447 South Grand's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 447 South Grand currently offering any rent specials?
447 South Grand is not currently offering any rent specials.
Is 447 South Grand pet-friendly?
No, 447 South Grand is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 447 South Grand offer parking?
Yes, 447 South Grand offers parking.
Does 447 South Grand have units with washers and dryers?
No, 447 South Grand does not offer units with in unit laundry.
Does 447 South Grand have a pool?
No, 447 South Grand does not have a pool.
Does 447 South Grand have accessible units?
No, 447 South Grand does not have accessible units.
Does 447 South Grand have units with dishwashers?
Yes, 447 South Grand has units with dishwashers.
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