All apartments in Orange
Find more places like 2735 E Ruth Place.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Orange, CA
/
2735 E Ruth Place
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2735 E Ruth Place

2735 East Ruth Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Orange
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

2735 East Ruth Place, Orange, CA 92869

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
REMODELED 5 BATH 3 BATH ON A LARGE LOT. THE DOUBLE DOORS LEAD TO A FORMAL DINING ROOM AND A FORMAL LIVING ROOM WITH A BRICK WOOD BURNING FIREPLACE. THE KITCHEN FEATURES STAINLESS APPLIANCES INCLUDING A BRAND NEW BUILT-IN 5 BURNER STOVE AND OVEN. STAINLESS REFRIGERATOR IS INCLUDED. LARGE EATING AREA/FAMILY ROOM WITH SLIDING GLASS DOORS OUT TO A NICE COVERED PATIO AND ELEVATED SUN DECK. POWDER ROOM FOR THE GUESTS AND A LARGE LAUNDRY ROOM WITH THE WASHER/DRYER INCLUDED. 2 BEDROOMS ON MAIN LEVEL, THE MASTER BEDROOM HAS DUAL MIRRORED WARDROBE DOORS, CEILING FAN AND SLIDING DOORS OUT TO THE REAR YARD. THE MAIN BATH HAS A WALK-IN TUB/SHOWER.UPSTAIRS, 3 BEDROOMS AND A FULL BATH WITH TUB/SHOWER. CENTRAL HEATING AND AIR CONDITIONING, NEW PAINT, CEILING FANS, NEW BLINDS AND NEW FLOORING. DIRECT ACCESS TO A 2 CAR GARAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2735 E Ruth Place have any available units?
2735 E Ruth Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 2735 E Ruth Place have?
Some of 2735 E Ruth Place's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2735 E Ruth Place currently offering any rent specials?
2735 E Ruth Place isn't currently offering any rent specials.
Is 2735 E Ruth Place pet-friendly?
No, 2735 E Ruth Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 2735 E Ruth Place offer parking?
Yes, 2735 E Ruth Place does offer parking.
Does 2735 E Ruth Place have units with washers and dryers?
Yes, 2735 E Ruth Place offers units with in unit laundry.
Does 2735 E Ruth Place have a pool?
No, 2735 E Ruth Place does not have a pool.
Does 2735 E Ruth Place have accessible units?
No, 2735 E Ruth Place does not have accessible units.
Does 2735 E Ruth Place have units with dishwashers?
Yes, 2735 E Ruth Place has units with dishwashers.
Helpful Articles
What to Include in a Roommate Agreement
Rental Inspection Checklist – What to Look For
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
9 Tips to Get Cheaper Rent
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Ridgewood Village Apartment Homes
1918 E Vanowen Ave
Orange, CA 92867
Allure
3099 W Chapman Ave
Orange, CA 92868
Orange Creek Apartment Homes
4011 East Chapman Avenue
Orange, CA 92869
Brookfield
245 East Lincoln Avenue
Orange, CA 92865
El Patio
321 W Lincoln Avenue
Orange, CA 92865
Georgian
315 East Lincoln Avenue
Orange, CA 92865
The Knolls
3138 E Maple Ave
Orange, CA 92869
Pinewood Villas Apartments
1855 East Rose Avenue
Orange, CA 92867

Similar Pages

Orange 1 BedroomsOrange 2 Bedrooms
Orange Apartments with ParkingOrange Pet Friendly Places
Orange Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Pasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAWest Covina, CAMission Viejo, CAChino Hills, CAUpland, CA
Downey, CALake Forest, CAGarden Grove, CATustin, CAWhittier, CALaguna Niguel, CA

Nearby Neighborhoods

Orange Vale Colony

Apartments Near Colleges

Chapman UniversityCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles