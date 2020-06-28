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Newport Beach, CA
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217 Via Genoa
Last updated October 1 2019 at 7:38 AM

217 Via Genoa

217 Via Genoa · No Longer Available
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Location

217 Via Genoa, Newport Beach, CA 92663
Lido Isle

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
playground
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
accessible
courtyard
elevator
on-site laundry
parking
playground
bbq/grill
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 217 Via Genoa have any available units?
217 Via Genoa doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 217 Via Genoa have?
Some of 217 Via Genoa's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 217 Via Genoa currently offering any rent specials?
217 Via Genoa is not currently offering any rent specials.
Is 217 Via Genoa pet-friendly?
No, 217 Via Genoa is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 217 Via Genoa offer parking?
Yes, 217 Via Genoa offers parking.
Does 217 Via Genoa have units with washers and dryers?
No, 217 Via Genoa does not offer units with in unit laundry.
Does 217 Via Genoa have a pool?
No, 217 Via Genoa does not have a pool.
Does 217 Via Genoa have accessible units?
Yes, 217 Via Genoa has accessible units.
Does 217 Via Genoa have units with dishwashers?
Yes, 217 Via Genoa has units with dishwashers.
Does 217 Via Genoa have units with air conditioning?
No, 217 Via Genoa does not have units with air conditioning.
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