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Mission Viejo, CA
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28115 Alava
Last updated October 30 2019 at 3:21 AM

28115 Alava

28115 Alava · No Longer Available
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Location

28115 Alava, Mission Viejo, CA 92692
Casta del Sol

Amenities

dishwasher
parking
gym
pool
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 28115 Alava have any available units?
28115 Alava doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mission Viejo, CA.
What amenities does 28115 Alava have?
Some of 28115 Alava's amenities include dishwasher, parking, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 28115 Alava currently offering any rent specials?
28115 Alava is not currently offering any rent specials.
Is 28115 Alava pet-friendly?
No, 28115 Alava is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mission Viejo.
Does 28115 Alava offer parking?
Yes, 28115 Alava offers parking.
Does 28115 Alava have units with washers and dryers?
No, 28115 Alava does not offer units with in unit laundry.
Does 28115 Alava have a pool?
Yes, 28115 Alava has a pool.
Does 28115 Alava have accessible units?
No, 28115 Alava does not have accessible units.
Does 28115 Alava have units with dishwashers?
Yes, 28115 Alava has units with dishwashers.
Does 28115 Alava have units with air conditioning?
No, 28115 Alava does not have units with air conditioning.
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