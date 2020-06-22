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Long Beach, CA
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743 Saint Louis Avenue
Last updated June 7 2020 at 6:24 AM

743 Saint Louis Avenue

743 Saint Louis Avenue · No Longer Available
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Location

743 Saint Louis Avenue, Long Beach, CA 90804
Central Long Beach

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
gym
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
bike storage
media room
***CALL ABOUT THE MOVE IN SPECIAL***//2 LARGE BEDROOMS + 2 FULL BATHS=2 MASTER SUITES//LARGE PRIVATE BALCONY//GATED BUILDING WITH INSIDE GROUND LEVEL PARKING FOR 2 CARS//WASHER & DRYER IN THE UNIT//NEW WOOD/VINYL FLOORS//GRANITE COUNTERS//LARGE REFRIGERATOR & FREEZER//GAS STOVE//DISH WASHER//LARGE BEDROOM CLOSETS//PRIVATE STORAGE BINS//BIKE RACKS//BAR-B-QUE AND LOUNGE AREA//GYM COMING SHORTLY//QUIET AND RESPECTFUL TENANTS//ON VERY LOW STREET TRAFFIC LOCATION// ON SIT MANAGER//91 WALKING SCORE// 7 BLOCKS TO THE BEACH//3 BLOCKS TO ART THEATER//WALKING DISTANCE TO SUPER MARKETS, RESTAURANTS, AND MANY SHOPS//CATS OK WITH EXTRA SECURITY AND RENT// SORRY NO DOGS//10 MINUTE DRIVE TO DOWNTOWN, THE 405 OR 710 FREEWAY//MANAGEMENT HAS HAD MANY RECOMMENDATIONS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 743 Saint Louis Avenue have any available units?
743 Saint Louis Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 743 Saint Louis Avenue have?
Some of 743 Saint Louis Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 743 Saint Louis Avenue currently offering any rent specials?
743 Saint Louis Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 743 Saint Louis Avenue pet-friendly?
No, 743 Saint Louis Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 743 Saint Louis Avenue offer parking?
Yes, 743 Saint Louis Avenue does offer parking.
Does 743 Saint Louis Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 743 Saint Louis Avenue offers units with in unit laundry.
Does 743 Saint Louis Avenue have a pool?
No, 743 Saint Louis Avenue does not have a pool.
Does 743 Saint Louis Avenue have accessible units?
No, 743 Saint Louis Avenue does not have accessible units.
Does 743 Saint Louis Avenue have units with dishwashers?
Yes, 743 Saint Louis Avenue has units with dishwashers.
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