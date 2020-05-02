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Long Beach, CA
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7165 ORANGE - 7165
Last updated September 28 2019 at 11:25 AM

7165 ORANGE - 7165

7165 Orange Avenue · No Longer Available
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Location

7165 Orange Avenue, Long Beach, CA 90805
Hamilton

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
garage
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
patio / balcony
w/d hookup
Property Amenities
parking
garage
7165 ORANGE - 7165 Available 10/01/19 NORTH LONG BEACH **TWO BEDROOMS + DEN** - THIS IS THE HOME YOU HAVE BEEN LOOKING FOR!! THIS CUTE TWO BEDROOM HOME HAS AN ADDED DEN WITH WOOD BURNING FIREPLACE. THE HOME HAS JUST RECENTLY BEEN PAINTED INSIDE, NEW CARPET AND VINYL FLOOR COVERINGS. THE KITCHEN IS LIGHT AND AIRY AND ADJOINS THE LARGE EATING AREA. THERE ARE WASHER DRYER HOOKUPS IN THE SERVICE PORCH. THE WINDOWS ARE ALL ENERGY EFFICIENT DUAL PANED WINDOWS. THERE IS A LONG DRIVEWAY AND A TWO CAR DETACHED GARAGE. THE BACKYARD WILL SOON HAVE NEW GRASS PLANTED. CALL TODAY FOR AN APPOINTMENT TO SEE THIS HOME.

(RLNE5169937)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7165 ORANGE - 7165 have any available units?
7165 ORANGE - 7165 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 7165 ORANGE - 7165 have?
Some of 7165 ORANGE - 7165's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7165 ORANGE - 7165 currently offering any rent specials?
7165 ORANGE - 7165 is not currently offering any rent specials.
Is 7165 ORANGE - 7165 pet-friendly?
No, 7165 ORANGE - 7165 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 7165 ORANGE - 7165 offer parking?
Yes, 7165 ORANGE - 7165 offers parking.
Does 7165 ORANGE - 7165 have units with washers and dryers?
No, 7165 ORANGE - 7165 does not offer units with in unit laundry.
Does 7165 ORANGE - 7165 have a pool?
No, 7165 ORANGE - 7165 does not have a pool.
Does 7165 ORANGE - 7165 have accessible units?
No, 7165 ORANGE - 7165 does not have accessible units.
Does 7165 ORANGE - 7165 have units with dishwashers?
No, 7165 ORANGE - 7165 does not have units with dishwashers.
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